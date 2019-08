बेंगलुरू की रहने वाली ऐश्वर्या पिसे ने महिला वर्ग में एफआईएम विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। ऐश्वर्या इसी के साथ मोटरस्पोर्ट में विश्व कप जीतने वाली पहली रेसर बन गई हैं। उन्होंने रविवार को चैम्पियनशिप के अंतिम राउंड में यह ऐतिहासिक सफलता हासिल की। वह जूनियर वर्ग में भी दूसरे स्थान पर रहीं।

ऐश्वर्या ने दुबई में खेले गए पहले राउंड में जीत हासिल की थी। पुर्तगाल में खेले गए अगले राउंड में वह तीसरे, स्पेन में खेले गए राउंड में वह पांचवें और हंगरी में चौथे स्थान पर रहीं। इन सभी को मिलाकर उन्होंने कुल 65 अंक अपने खाते में डाले जो पुर्तगाल की रिता विएरा से सिर्फ चार अंक ज्यादा थे।

ऐश्वर्या ने कहा, “यह मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर है, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास था और मैं छह महीने के बाद बाइक पर वापसी करने को लेकर प्रतिबद्ध थी। इसलिए विश्व कप जीतना मेरे लिए बड़ी बात है। यहां मिले अनुभव से मैं अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की कोशिश करूंगी।

Aishwarya Pissay of TVS clinches the Fim Baja World Cup 2019 Women's Category. She finished 4th in the Hungary Round which concluded today. #Fmsci congratulates India's first #FIM World Cup champion. pic.twitter.com/ftPndXOApv

A big congratulations to @misspissay for becoming the first Indian woman to win a world title in motorsports. She has won the FIM Bajas World Cup in Women's category and is placed second in Junior's category. @TVS_Racing pic.twitter.com/ZJXqNSBQ3n