World Tour Finals: लगातार 6 हार के बाद विश्व नं 1 ताइ जू को मात देने में सफल हुईं पीवी सिंधु

ओलंपिक रजत पदक विजेता शटलर भारत की पीवी सिंधु ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी ताइ जू यिंग को विश्व टूर फाइनल्स में हरा दिया। जबकि समीर वर्मा ने भी विश्व टूर फाइनल्स में इंडोनेशिया के टामी सुगियार्तो को शिकस्त दी। ताइपे की खिलाड़ी के खिलाफ 13 मुकाबलों में लगातार छह शिकस्त झेलने वाली सिंधु ने आखिरकर ग्रुप ए के मुकाबले में एक घंटे से कुछ अधिक समय में 14-21 21-16 21-18 की जीत के साथ हार के क्रम को तोड़ा। टूर्नामेंट की गत उप विजेता पीवी सिंधु ने एक गेम से पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी की। वह तीसरे और निर्णायक गेम में भी एक समय 6-11 से पीछे थीं। लेकिन वापसी करते हुए रियो ओलंपिक 2016 के बाद ताइ जू के खिलाफ पहली जीत दर्ज करने में सफल रहीं। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष पर रहने वाले दो खिलाड़ी सेमीफाइनल्स के लिये क्वालीफाई करेंगे।

Taizu Puzzle decoded!

Dominating show by #PVSindhu at the #WorldTourFinals. World No1 #TaiTzuYing loses to #Sindhu for the first time in two years. First game down, Sindhu made a strong come back, 14-21, 21-16,21-18 to win the match. Well done girl, keep marching. 🔥💪👏 pic.twitter.com/GniLmp1qEE