इस्तीफे के बाद बोले स्टीफन कांस्टेनटाइन- मुझे भारतीय फुटबॉल टीम पर गर्व है, जय हिंद

भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कोच स्टीफन कांस्टेनटाइन ने सोमवार को सोशल मीडिया के माध्यम से टीम के खिलाड़ियों तथा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) का शुक्रिया अदा किया। कांस्टेनटाइन ने भारतीय फुटबॉल टीम के एएफसी एशियन कप के पहले दौर से ही बाहर होने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'बीते चार साल में भारतीय फुटबॉल ने जो हासिल किया है उस पर मुझे गर्व है। मैं एआईएफएफ, खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और सभी प्रशंसकों का शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद।'

Really proud of our @IndianFootball team achievements over the last 4 years and appreciative of all of the support from the AIFF, the players, our support staff and the wonderful fans. Jai Hind!