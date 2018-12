Men's HWC 2018: क्वार्टर फाइनल में पहुंचा भारत तो कोच हरेंद्र सिंह ने कहा- असली विश्व कप अब शुरू हुआ है

भारत के मुख्य हॉकी कोच हरेंद्र सिंह ने कहा कि उनके लिए पूल मैच चार देशों का टूर्नामेंट था और असली विश्व कप तो अब शुरू हुआ है। भारत ने अपने पूल के आखिरी मैच में कनाडा को 5-1 से हराकर सीधे क्वार्टरफाइनल में प्रवेश कर लिया। हरेंद्र ने कहा, 'जो मेरे कमरे में गए होंगे, वे जानते हैं कि मैंने पहले ही अपने कमरे में लिख दिया है कि कौन क्वार्टरफाइनल में खेलेगा और कौन सेमीफाइनल में। मेरे लिए चार देशों का टूर्नामेंट खत्म हुआ है और विश्व कप अब शुरू हुआ है।' उन्होंने कहा, 'क्वार्टरफाइनल से आप पदक की दौड़ में होते हैं। हमारे लिए असली टूर्नामेंट अगले मैच से शुरू होगा।'

After achieving victory in #INDvCAN, Chief Coach @HarendraSingh66 believes the tone of the tournament will change now that they have reached the knockouts, and says the team have spent years preparing for this opportunity.#IndiaKaGame #HWC2018 #DilHockey pic.twitter.com/Hk0gBJyP7L