VIDEO: थाईलैंड को हराने के बाद भारतीय फुटबॉल टीम ने कुछ यूं मनाया जश्न

भारत के करिश्माई स्ट्राइकर सुनील छेत्री रविवार को एएफसी एशियाई कप (AFC Asian Cup 2019) में थाईलैंड पर मिली जीत में दो गोल करने के साथ अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनल मेसी को गोल की संख्या के मामले में पछाड़ने में सफल रहे, लेकिन उनके लिए यह रिकॉर्ड मायने नहीं रखता। भले ही दोनों खिलाड़ियों का कद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग हो, लेकिन गोल करने के मामले में यह भारतीय खिलाड़ी आगे हैं।



सुनील छेत्री ने मैच के बाद कहा, ''रिकॉर्ड मायने नहीं रखते, गोल कौन करता है यह मायने नहीं रखता। जो भी गोल करता है, जश्न मनाने का तरीका समान होता है। मैं खुश हूं कि हमने इस मैच से तीन अंक हासिल किए। 34 साल के खिलाड़ी का दूसरा गोल विश्व स्तरीय गोल था, उन्होंने कहा, ''10 साल के बाद ही मैं अपने गोल के बारे में सोच सकता हूं।

सुनील छेत्री ने कहा, ''इस समय हमें सिर्फ मैचों पर ध्यान लगाए रखने की जरूरत है। गोल आते रहें, इसी की जरूरत है, यह मायने नहीं रखता कि गोल कौन करता है।'' छेत्री ने कहा, ''जब भी कोई गोल करता है, आप जश्न और खुशी देख सकते हो। मैं लड़कों के लिए बहुत खुश हूं। हर खिलाड़ी दौड़ता रहा और बेहतरीन डिफेंस दिखाया।'' जीत के बाद भारतीय फुटबॉल टीम ने अलग अंदाज में जश्न मनाया और एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।

उन्होंने आगामी मुकाबलों के बारे में बात करते हुए कहा, ''जब हमने सोचना शुरू किया तो यह कठिन पूल है, हमें लगा कि सभी अन्य टीमें हमसे ज्यादा अनुभवी और बेहतर हैं। लेकिन जिस तरह से खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, बेहतरीन जज्बा दिखाया, वो शानदार रहा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारे खिलाफ खेलना बहुत मुश्किल है।'' छेत्री ने कहा, ''हम भले ही इतनी ज्यादा तकनीक वाली टीम नहीं हों लेकिन हम अंत तक जूझते हैं और लड़कों ने यही दिखाया।''

Considering the bigger picture, this is a good but small start. But I'll talk about just this game - it was bloody brilliant to be a part of the way my team went about things. And it's even more special knowing we made a country happy, even if it is only for a day.