सर्वे: भारत की सबसे प्रशंसित महिला हैं एमसी मैरी कॉम, दीपिका और लता को पीछे छोड़ा

भारत में खेलों ने पिछले कुछ वर्षों में काफी ऊंचाइयां हासिल की हैं। चाहे वह व्यूअरशिप का मामला हो या लोगों के जीवन का हिस्सा बनने का, भारत में विभिन्न खेलों ने इन दोनों ही क्षेत्रों में काफी सफलता हासिल की है। भारत में अब लोगों की दिलचस्पी सिर्फ क्रिकेट देखने के अलावा बॉक्सिंग, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल और इस तरह के अन्य खेलों में भी जगी है। लोग न सिर्फ इन खेलों को खेल रहे हैं और देख रहे हैं बल्कि इनसे जुड़े विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के बारे में जानना भी चाहते हैं। लोग इन खिलाड़ियों के संघर्षों के बारे में जानकर और इससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में भी कुछ अच्छाा करने की कोशिश कर रहे हैं।

शायद यही कारण है कि 6 बार की विश्व चैंपियन वुमन बॉक्सर एमसी मैरीकॉम एक सर्वे में भारत की सबसे प्रशंसित (Admired) महिला करार दी गई हैं। मैरीकॉम ने इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए दीपिका पादुकोण, लता मंगेशकर और सुषमा स्वराज जैसे नामों को पीछे छोड़ा है। ब्रिटेन की सर्वे एजेंसी यूगॉव (YouGov) ने यह अध्ययन किया है। इस सर्वे एजेंसी की ओर से जारी किए गए 'मोस्ट अड्माइअर्ड इंडियन वुमन' की लिस्ट में मैरी कॉम 10.36% के स्कोर के साथ पहले स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर भारत की पहली महिला आईपीएस और वर्तमान में पुडुचेरी की उप राज्यपाल किरण बेदी दूसरे स्थान पर हैं। लता मंगेशकर तीसरे, सुषमा स्वराज चौथे और दीपिका पादुकोण पांचवें स्थान पर हैं।

