जसपाल राणा को द्रोणाचार्य न मिलने पर चयन पैनल पर बरसे अभिनव बिंद्रा

भारत की तरफ ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा ने शनिवार को जसपाल राणा का नाम द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित नहीं किए जाने पर चयन पैनल की कड़ी आलोचना की। एशियाई खेलों में कई स्वर्ण पदक जीतने वाले राणा ने मनु भाकर, सौरभ चौधरी और अनीस भानवाला जैसे विश्वस्तरीय निशानेबाजों को तैयार किया है। बिंद्रा ने कहा कि उनके शिष्यों को अगले साल टोक्यो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करके चयन समित को गलत साबित करना चाहिए।

अभिनव बिंद्रा ने ट्वीट किया, ''मैं अपनी सफलता का श्रेय बेहतरीन कोच को देता रहा। जसपाल राणा सर्वश्रेष्ठ कोच में एक हैं और उन्हें द्रोणाचार्य के लिए नजरअंदाज करना निराशाजनक है।''

बीजिंग ओलंपिक 2008 में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीतने वाले बिंद्रा ने कहा, ''उम्मीद है कि इससे उनके शिष्यों को कड़ी मेहनत करने और टोक्यो 2020 में समिति को गलत साबित करने की प्रेरणा मिलेगी।''

I can attribute much of my success to having wonderful coaches. @jaspalrana2806 has earned my respect as one of the best & it is disappointing to see him overlooked for the Dronacharya.Hope this gives his wards the impetus to train harder &prove the committee wrong at Tokyo2020