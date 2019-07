राष्ट्रमंडल खेल-2022 के बहिष्कार के पक्ष में नहीं हैं अभिनव बिंद्रा

ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता अभिनव बिंद्रा ने रविवार को कहा कि राष्ट्रमंडल खेल-2022 का बहिष्कार करना एक विकल्प नहीं है। बिंद्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) को सलाह दी है कि वे निशानेबाजी को राष्ट्रमंडल खेलों के कोर खेल में शामिल कराने की दिशा में काम करें।

बिंद्रा ने ट्वीट कर कहा, “बहिष्कार से आपका प्रभाव नहीं बढ़ता। यह सिर्फ आपको अप्रासंगिक बना देता है और इसकी सजा अन्य खिलाड़ियों को मिलती है। बेहतर होता अगर आईओए अभियान चलाकर राष्ट्रमंडल खेलों की समितियों में समर्थन हासिल करता और भविष्य में निशानेबाजी को कोर खेलों की सूची में शामिल कराने का प्रयास करता।”

भारत की दिग्गज निशानेबाज हिना सिद्धू ने हाल ही में कहा था कि भारत को 2022 में बर्मिघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के बहिष्कार के बारे में विचार करना चाहिए।

A lot of media have contacted me on my opinion on the @thecgf . While I am unaware of details my personal opinion is as follows. 1/2

2/2 Boycotts don’t win you influence. They just make you irrelevant and punish other athletes. Would be far better if IOA did a campaign to load the CWG committees with their people and allies and push for the inclusion of shooting onto the core list of sports for the future.