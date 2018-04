LIVE CWG2018: सतीश कुमार शिवलिंगम ने दिलाया भारत को तीसरा गोल्ड, ऐसे दोहराया इतिहास

कॉमनवेल्थ गेम्स के दूसरे दिन तक भारत के खाते में चार मेडल आ चुके थे। चारों मेडल वेटलिफ्टिंग में ही आए थे और पांचवां मेडल भी वेटलिफ्टिंग में ही आया। संजीता चानू और मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीते, जबकि पी गुरुराजा ने सिल्वर और दीपक लाथर ने ब्रॉन्ज मेडल भारत के नाम कराया। 21वें कॉमनवेल्थ के तीसरे दिन के इवेंट्स जारी हैं। एक नजर तीसरे दिन के लाइव इवेंट्स पर...

08:10 AM: बैडमिंटन के मिक्स्ड टीम इवेंट्स के पहले क्वॉर्टरफाइनल में किदांबी श्रीकांत ने मॉरिशस के जॉर्ज जूलियन पॉल को 3-0 से हराया।

And another early morning gift for us, a golden start to the day. Congratulations #SathishSivalingam on our third #GC2018Weightlifting Gold in Men's 77kg, lifting 317kg. Great effort despite the hamstring injury. His second successive gold after the one in Glasgow. #CWG2018 pic.twitter.com/18vDzPVLtr