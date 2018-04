CWG2018: आखिरी सात सेकेंड में पाकिस्तान ने भारत के हाथ से छीनी जीत, ड्रॉ पर खत्म हुआ मैच

21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम और पाकिस्तान के बीच मैच ड्रॉ पर छूटा। आखिरी मिनट तक भारत ने 2-1 की बढ़त बनाए रखी थी, लेकिन आखिरी मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर पाकिस्तान ने भारत से जीत छीन ली।

भारत ने शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाया और 13वें मिनट में ही 1-0 की बढ़त बना ली। भारत के लिए पहला गोल दिलप्रीत सिंह ने किया। उन्होंने एसवी सुनील से पास कलेक्ट कर भारत को बढ़त दिलाई। इसके बाद भारत को 19वें मिनट में 2-0 की बढ़त मिल गई। हरमनप्रीत ने भारत के लिए दूसरा गोल दागा। इस तरह से मैच की शुरुआत में ही भारत ने पाकिस्तान को बैकफुट पर ढकेल दिया।

पाकिस्तान की ओर से पहला गोल तीसरे क्वॉर्टर में हुआ था। इसके बाद दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर पाई थीं। 59वें मिनट में पाकिस्तान को पेनल्टी कॉर्नर मिला और पाकिस्तान ने इसे गोल में तब्दील कर दिया।

आखिरी सात सेकेंड के मैच में भारत को ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। इस तरह से मैच का स्कोर 2-2 रहा।

19' GOAL! PC to India once again and @13harmanpreet makes no mistake from the set-piece for India's second of the game.



🇮🇳 2⃣-0⃣ 🇵🇰#IndiaKaGame #HallaHockeyKa #GC2018 #INDvPAK pic.twitter.com/SUvXnFaDIe