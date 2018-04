CWG2018: जानिए कल भारत के कौन-कौन से इवेंट कब-कब होने हैं

कॉमनवेल्थ गेम्स की आज ओपनिंग सेरेमनी होनी है और इसके बाद कल से खेल के इवेंट्स शुरू हो जाएंगे। 15 अप्रैल को क्लोजिंग सेरेमनी से पहले 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 24 प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें भारत 15 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगा। इसमें आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, हॉकी, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, साइकिलिंग ट्रैक, हॉकी, लॉन बॉल्स, पैरा पावरलिफ्टिंग, रिदमिक जिम्नास्टिक्स, निशानेबाजी, स्क्वाश, तैराकी, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन और कुश्ती शामिल हैं।

एक नजर कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले दिन भारत के इवेंट्स परः

1- भारोत्तोलन:

मीराबाई चानू (महिलाओं का 48 किलोवर्ग)

2- महिला हॉकी:

भारत vs वेल्स

3- बैडमिंटन:

मिश्रित टीम: भारत vs श्रीलंका

भारत बनाम पाकिस्तान

4- मुक्केबाजी:

69 किलो में मनोज कुमार vs ओसिता उमेह (नाइजीरिया)

5- स्क्वाश:

पुरुष एकल: पहला दौर हरिंदर पाल संधू vs कैमरून स्टाफोर्ड (कैमेन आईलैंड)

विक्रम मल्होत्रा बनाम मंडा चिलाम्ब्वे (जाम्बिया)

दूसरा दौर: सौरव घोषाल, प्रतिद्वंद्वी घोषित नहीं

महिला एकल: दूसरा दौर

जोशना चिनप्पा vs लिनेट वी (पापुआ न्यू गिनी)

दीपिका पल्लीकल vs कार्लोट नेग्स( त्रिनिदाद और टोबैगो)

6- टेबल टेनिस:

महिला टीम ग्रुप दो:

भारत vs वनाउतू

भारत vs फीजी

पुरुष टीम ग्रुप एक:

भारत vs त्रिनिदाद और टोबैगो

भारत vs उत्तरी आयरलैंड

7- जिम्नास्टिक:

भारतीय पुरुष कलात्मक जिम्नास्टिक व्यक्तिगत और टीम

8- बास्केटबाल:

महिला प्रारंभिक दौर पूल बी

भारत vs जमैका

पुरुष प्रारंभिक दौर पूल बी

भारत vs कैमरून

9- साइकिलिंग:

महिला 4000 मीटर टीम परसुइट और टीम स्प्रिंट क्वालीफाइंग

10- लॉन बॉल्स:

महिला एकल:

पिंकी vs जो एडवर्ड्स (न्यूजीलैंड)

पिंकी vs कैथरीन रेडनाल (इंग्लैंड)

पुरुष ट्रिपल्स: भारत vs पापुआ न्यू गिनी

पुरुष पेयर्स: भारत vs मलेशिया

महिला फोर्स: भारत vs उत्तरी आयरलैंड, भारत vs मालटा

पुरुष पेयर्स: भारत vs नीयू

11- तैराकी:

50 मीटर बटरफ्लाई: वीरधवल खाड़े, साजन प्रकाश

100 मीटर बैकस्ट्रोक: श्रीहरि नटराज

200 मीटर बैकस्ट्रोक: श्रीहरि नटराज