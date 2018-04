CWG2018: भारत के आज के मुकाबले, जानिए कौन सा इवेंट कितने बजे होगा

भारत का 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स के दूसरे दिन भारतीय इवेंट कुछ इस प्रकार हैं:

1- बैडमिंटन

मिश्रित टीम ग्रुप चरण- ग्रुप ए

भारत बनाम स्कॉटलैंड (9:31 AM)

2- मुक्केबाजी

पुरुष राउंड ऑफ- 16

नमन तंवर vs हारुना महांडो (तंजानिया) (9:02 AM)

अमित vs टेटेह सुलेमानु (घाना) (2:32 PM)

3- हॉकी

महिला पूल ए- भारत vs मलेशिया (10:00 AM)

4- भारोत्तोलन

महिला 53 किग्रा- कुमुकचाम संजिता चानू (5:00 AM)

पुरुष 69 किग्रा- दीपक लाठेर (9:30 AM)

महिला 58 किग्रा- सरस्वती राउत (2:00 PM)

5- स्क्वाश

महिला एकल राउंड ऑफ-16

दीपिका पल्लिकल vs एलिसन वाटर्स (इंग्लैंड) (2:30 PM)

जोशना चिनप्पा vs तामिका सैक्सबाइ (ऑस्ट्रेलिया) (1:30 PM)

पुरुष एकल राउंड ऑफ-16

विक्रम मल्होत्रा vs निक मैथ्यू (इंग्लैंड)- (9:30 AM)

6- टेबल टेनिस

पुरुष टीम राउंड ऑफ-16 (02:00 PM)

महिला क्वॉर्टर फाइनल (11:30 AM)

7- कलात्मक जिम्नास्टिक

महिला टीम फाइनल और व्यक्तिगत क्वॉलिफिकेशन (4:39 AM)