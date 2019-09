विश्व कप 2022 क्वॉलिफायर: भारत ने एशियाई चैंपियन कतर को ड्रॉ पर रोका

2022 FIFA World Cup Qualifier, India vs Qatar: पहले मैच में ओमान के हाथों दिल तोड़ने वाली हार के बाद भारतीय फुटबॉल टीम ने अप्रत्याशित प्रदर्शन करते हुए एशियाई कप विजेता कतर को फीफा विश्व कप के यहां मंगलवार (10 सितंबर) को हुए क्वॉलिफायर मैच में ड्रॉ पर रोक दिया। बुखार से पीड़ित अपने तिलिस्मी कप्तान सुनील छेत्री के बिना मैदान में उतरे भारतीय फुटबॉलरों ने जनवरी में एशियाई कप जीतने वाले कतर को कोई गोल नहीं करने दिया।

पूरे मैच में गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू सितारे बन कर चमके और ग्रुप ई के मुकाबले में उन्होंने कतर को गोल नहीं करने दिया। ताजा फीफा रैंकिंग में 103 नंबर पर काबिज भारत ने विश्व में 62वें नंबर की टीम कतर को उसके ही मैदान में ड्रॉ पर रोक दिया। इसमें कोई शक नहीं कि हालिया कुछ समय में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ परिणाम हैं।

ATP Ranking: रोजर फेडरर को पहले सेट में मात देने वाले सुमित नागल की लंबी छलांग

इससे पहले गुवाहाटी में पांच सितंबर को भारत को ओमान ने एक के मुकाबले दो गोल से हराया था। कतर के साथ मुकाबले के बाद अब भारत को एक अंक मिला है जबकि कतर के पास चार अंक हैं क्योंकि उसने अपने पहले मैच में अफगानिस्तान को 6-0 से धूल चटाई थी। दोनों टीमों के बीच पिछला आधिकारिक मैच सितंबर 2007 में विश्व कप क्वॉलिफायर में खेला गया, जिसमें कतर ने भारत को 6-0 से हराया था।

MASSIVE SHOUTOUT💥 to all the fans at the stadium🏟 and to the ones that supported us from back at home🙇🏽‍♂️🙌🏽

💙#BackTheBlue💙#QATIND ⚔ #WCQ 🌏🏆 #BlueTigers 🐯 #IndianFootball ⚽ pic.twitter.com/fhOT622KNG — Indian Football Team (@IndianFootball) September 10, 2019

बता दें कि विश्व कप के मेजबान कतर की टीम ने इसी साल यूएई में एशिया कप जीता और हाल में कोपा अमेरिका में दक्षिण अमेरिकी टीमों को कड़ी टक्कर दी, जहां टीम आमंत्रण पर खेली थी। भारत ने भी जनवरी में एशिया कप में यूएई और बहरीन जैसी टीमों को परेशान किया, लेकिन मामूली अंतर से नॉकआउट में जगह बनाने से चूक गई थी।

इससे पहले भारत ने 2011 में दोहा में मैत्री मैच में कतर को 2-1 से हराया था, लेकिन इसे आधिकारिक मैच नहीं माना गया क्योंकि भारत ने नियमों से अधिक स्थानापन्न खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया था।