EUROPA LEAGUE FINAL: ओलंपिक डी मार्सिले की हार से भड़के फैन्स ने मचाया दंगा

2018 यूएफा यूरोपा कप फुटबॉल के फाइनल में बुधवार को ओलंपिक डी मार्सिले को एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही एटलेटिको मैड्रिड ने खिताब पर कब्जा कर लिया। इस हार के बाद ओलंपिक डी मार्सिले के फैन्स इतना नाराज हो गए कि मैच के बाद जमकर हंगामा मचा डाला। उग्र फैन्स ने दंगा कर डाला, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।

उग्र फैन्स ने स्टेडियम के बाहर आग लगा डाली, पत्थरबाजी भी की। जिसके बाद पुलिस ने दंगा रोककर उस क्षेत्र में शांति कायम करने का प्रयास किया। तोड़फोड़ और दंगे से स्थिति काफी खराब हो गई थी।

Fans riot after Olympique de Marseille was defeated 3-0 by Atletico Madrid at the 2018 UEFA Europa Cup football final in Marseille pic.twitter.com/kWOjQtjBqs