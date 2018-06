TWTTER TROLL: मेस्सी को लेकर बने जोक्स, कुछ फैन्स ने जताई सहानुभूति

रूस में जारी फीफा वर्ल्ड कप में अभी तक कई उलटफेर वाले मैच देखने को मिले हैं, लेकिन गुरुवार को जिस तरह से क्रोएशिया ने अर्जेंटीना को 3-0 से हराया उसे देखकर फुटबॉल वर्ल्ड हैरान है। लियोनल मेस्सी को लेकर भी तमाम तरह के ट्वीट्स किए जा रहे हैं। अर्जेंटीना की हार से फैन्स भी काफी निराश हैं। मैच के बाद कई फैन्स स्टेडियम में ही रोने लगे थे, वहीं मेस्सी के चेहरे का रंग भी बिल्कुल उड़ा हुआ था।

इस हार के साथ ही अर्जेंटीना के नॉकआउट में पहुंचने की उम्मीद भी लगभग खत्म हो चुकी है। क्रोएशिया के लिए आंते रेबिक, कप्तान इवान मॉड्रिक और अंत में इवान रैकिटिक ने तीन गोल किए और अर्जेंटीना को चारों खाने चित कर दिया। इस मैच में फिर एक बार मेस्सी का जादू नहीं चला और वो डिफेंडरों के बीच में फंसे हुए दिखे। यह 1958 के बाद से अर्जेंटीना के लिए ग्रुप स्टेज की सबसे खराब हार साबित हुई है।

एक नजर सोशल मीडिया पर आए रिऐक्शन्स परः

Messi when he sees Caballero in the locker room 💀💀 pic.twitter.com/NxaZUUhVyJ — Mi12on⚽️ (@miltonthegr8) June 22, 2018

I can imagine how is difficult for Messi play in argentina surrounded by pression and critics.



Respect ! — Marcelo Leite (@marcelinholeite) June 22, 2018

“Lionel Messi: Not only does he have to beat his opponents single-handedly but he also has to overcome his own teammates playing against him.” #Messi #Argentina #ARGCRO #WorldCup — docMorpheus (@bhattaraias) June 22, 2018

messi fans after the mistake of Caballero. 😂 pic.twitter.com/Qcsl9MilWj — Mell (@DamilAidil) June 22, 2018