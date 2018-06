2018 fifa world cup: मोरक्को से ड्रॉ खेल स्पेन पहुंचा नॉकआउट में

फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप बी में सोमवार को रात 11:30 (भारतीय समयानुसार) दो मैच खेले गए। स्पेन का मुकाबला मोरक्को से था और पुर्तगाल का मुकाबला इरान से। दोनों मैच ड्रॉ हुए और पुर्तगाल और स्पेन ने नॉकआउट में जगह पक्की कर ली। स्पेन के लिए मैच आखिरी तक फंसा हुआ था। मोरक्को ने खालिद बूतैब के 14वें मिनट में किए गए गोल से 1-0 की बढ़त बना ली थी।

