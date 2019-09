यूएस ओपन 2019: 19 साल की बियांका आंद्रेस्कू ने दी सेरेना विलियम्स को हराकर रचा इतिहास

23 बार की ग्रैंड स्लेम विजेता अमेरिका की सेरेना विलियम्स को 15वीं रैंकिंग कनाडा की बियांका आंद्रेस्कू ने यूएस ओपन 2019 के फाइनल मुकाबले में हराकर इतिहास रच दिया है। 19 साल की बियांका आंद्रेस्कू ने अमेरिका ओपन के खिताबी मुकाबले में सेरेना विलियम्स को सीधे सेटों में 6-3, 7-5 से मात दी। बियांका आंद्रेस्कू यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली कनाडा की पहली महिला खिलाड़ी हैं। बियांका मैच के दौरान शुरू से ही सेरेना पर हावी रहीं। इस हार के साथ ही सेरेना ऑस्ट्रेलिया की मार्गरेट कोर्ट के 24 ग्रैंड स्लेम खिताबों के रिकॉर्ड की बराबरी करने से भी चूक गईं।

अमेरिका ओपन 2019: काबल-फारह ने युगल वर्ग का खिताब जीता

मैच जीतने के बाद बियांका ने कहा, "यह साल ऐसा रहा है मानो कोई सपना पूरा हो गया हो।" बियांका यूएस ओपन जीतने वाली दूसरी टीनेजर भी बन गई हैं। उनसे पहले मारिया शारापोवा ने 2006 में यूएस ओपन का खिताब जीता था। वह मारिया शारापोवा के बाद बियांका दूसरी ऐसी टीनेजर हैं, जिन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। रूस की शारापोवा ने 2004 में 17 साल की उम्र में विंबलडन जीता था।

बियांका से इससे पहले साल 2014 में यूजीनी बूचार्ड ने भी ग्रैंडस्लैम के फाइनल में जगह बनाई थी। 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुकीं सेरेना विलियम्स की बड़े फाइनल्स में यह लगातार चौथी हार है। वह पिछले दो सालों से विंबलडन में उपविजेता रही है। 2018 में एंजेलिक कर्बर और जुलाई में सिमोना हालेप से सेरेना को हार मिली थी।

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टुड्रो ने बियांका आंद्रेस्कू को बधाई दी।

Congratulations @Bandreescu_! 🇨🇦 You’ve made history and made a whole country very proud. #SheTheNorth https://t.co/W98v1lUN9o