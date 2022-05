18 साल की हर्षदा ने रचा इतिहास, मीराबाई चानू को छोड़ दिया पीछे, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय

हर्षदा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय वेटलिफ्टर बन गई हैं। इससे पहले 2013 में मीराबाई चानू ने ब्रॉन्ज जबकि पिछले साल अचिंता श्युली ने सिल्वर पदक जीता था।

Tue, 03 May 2022 07:57 AM

Namita Shukla भाषा,नई दिल्ली Tue, 03 May 2022 07:57 AM

