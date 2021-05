शानदार जीत के साथ 11 साल बाद फ्रेंच कप के फाइनल में पहुंचा मोनाको, पीएसजी से होगी खिताबी भिड़ंत

मोनाको ने शुरू में पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करके रूमिली विलियर्स को 5-1 से करारी शिकस्त देकर फ्रेंच कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई, जहां उसका मुकाबला पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) से होगा। पीएसजी ने लगातार सातवीं बार फाइनल में जगह बनाई और बुधवार को वह 14वां खिताब जीतने के उद्देश्य से मैदान पर उतरेगा।

मोनाको छठी बार खिताब जीतने की कोशिश करेगा। उसने आखिरी खिताब 1991 में जीता था। इससे पहले वह 2010 में फाइनल में पहुंचा था, लेकिन तब पीएसजी से हार गया था। एलेक्सी पेगुट ने 20वें मिनट में ही रूमिली को बढ़त दिला दी थी।

🏆 @coupedefrance 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐈𝐒𝐓𝐒 🙌 We'll face #PSG in the 2020/21 French Cup final next Wednesday. Brilliant, boys 🥳 #GFAASM pic.twitter.com/Mf3izBU5av

📝 𝙈𝙖𝙩𝙘𝙝 𝙍𝙚𝙥𝙤𝙧𝙩 : 11 years later, AS Monaco are back in the Coupe de France Final.



ℹ️ ➡️ https://t.co/s1QlExv8E1 pic.twitter.com/8I7JQ2V6jR