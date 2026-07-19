फ्री में देखें स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप फाइनल आज, भारतीय समयानुसार कितने बजे होगा शुरू?

स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना फाइनल आज ईस्ट रदरफोर्ड न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाना है। अर्जेंटीना की नजरें लगातार दूसरा खिताब जीतकर इतिहास रचने पर होगी।

स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड 2026 फाइनल आज यानी रविवार, 19 जुलाई को खेला जाना है। इस मैच में अर्जेंटीना की नजरें लगातार दूसरी बार खिताब जीतकर इतिहास रचने पर होगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में अभी तक ऐसा सिर्फ 2 ही बार हुआ है जब कोई टीम अपना टाइटल डिफेंड करने में कामयाब रही हो। इटली ने 1934 के बाद 1938 का वर्ल्ड कप जीता था। वहीं ब्राजील ऐसा करने वाली आखिरी टीम थी। उनहोंने 1962 में अपने 1958 के टाइटल को डिफेंड किया था। अर्जेंटीना के पास इस लिस्ट में जुड़ने का शानदार मौका है। वहीं स्पेन की नजरें 16 साल बाद दूसरे खिताब पर होगी। उन्होंने 2010 में अपना एकमात्र टाइटल जीता था।

अर्जेंटीना और स्पेन के बीच रविवार को होने वाला मुकाबला सिर्फ फीफा विश्व कप ट्रॉफी तक सीमित नहीं रहेगा। विजेता टीम के खिलाड़ियों को पहली बार यादगार 'चैंपियनशिप रिंग (अंगूठी)' भी दी जाएगी। फीफा ने पहली बार विश्व कप विजेता टीम के सदस्यों को को विशेष अंगूठियां देने का फैसला किया है। उत्तर अमेरिकी खेलों में चैंपियन टीम को अंगूठियां देने की परंपरा 19वीं सदी के अंत से चली आ रही है, लेकिन दुनिया के अन्य हिस्सों में यह प्रथा आम नहीं है।

इस बार फाइनल मुकाबला अमेरिका में खेला जा रहा है, इसलिए फीफा का यह कदम वहां की खेल परंपरा से प्रेरित माना जा रहा है। विजेता टीम के खिलाड़ियों को हमेशा की तरह स्वर्ण पदक मिलेंगे, जबकि टीम के कप्तान और मुख्य कोच को फाइनल के तुरंत बाद प्रतीकात्मक अंगूठी पहनाई जाएंगी।

बाद में विजेता टीम के लिए विशेष रूप से तैयार की गई 30 अंगूठियां बनाई जाएंगी। अंगूठी के एक तरफ विश्व कप ट्रॉफी की आकृति होगी, जबकि दूसरी तरफ विजेता टीम की पहचान को दर्शाने वाला विशेष डिजाइन बनाया जाएगा।

कुल 2,026 अंगूठियां तैयार की जाएंगी, जो साल 2026 का प्रतीक हैं। हर अंगूठी पर अलग क्रमांक होगा, उसे पहनने वाले के अनुसार तैयार किया जाएगा और उसके साथ प्रामाणिकता का प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा। विजेता टीम को मिलने वाली 30 अंगूठियों के अलावा बची 1,996 अंगूठियां आम लोगों के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। फीफा ने हालांकि अभी तक इन अंगूठियों की कीमत का खुलासा नहीं किया है।

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