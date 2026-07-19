फ्री में देखें स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप फाइनल आज, भारतीय समयानुसार कितने बजे होगा शुरू?
स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना फाइनल आज ईस्ट रदरफोर्ड न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाना है। अर्जेंटीना की नजरें लगातार दूसरा खिताब जीतकर इतिहास रचने पर होगी।
स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड 2026 फाइनल आज यानी रविवार, 19 जुलाई को खेला जाना है। इस मैच में अर्जेंटीना की नजरें लगातार दूसरी बार खिताब जीतकर इतिहास रचने पर होगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में अभी तक ऐसा सिर्फ 2 ही बार हुआ है जब कोई टीम अपना टाइटल डिफेंड करने में कामयाब रही हो। इटली ने 1934 के बाद 1938 का वर्ल्ड कप जीता था। वहीं ब्राजील ऐसा करने वाली आखिरी टीम थी। उनहोंने 1962 में अपने 1958 के टाइटल को डिफेंड किया था। अर्जेंटीना के पास इस लिस्ट में जुड़ने का शानदार मौका है। वहीं स्पेन की नजरें 16 साल बाद दूसरे खिताब पर होगी। उन्होंने 2010 में अपना एकमात्र टाइटल जीता था।
अर्जेंटीना और स्पेन के बीच रविवार को होने वाला मुकाबला सिर्फ फीफा विश्व कप ट्रॉफी तक सीमित नहीं रहेगा। विजेता टीम के खिलाड़ियों को पहली बार यादगार 'चैंपियनशिप रिंग (अंगूठी)' भी दी जाएगी। फीफा ने पहली बार विश्व कप विजेता टीम के सदस्यों को को विशेष अंगूठियां देने का फैसला किया है। उत्तर अमेरिकी खेलों में चैंपियन टीम को अंगूठियां देने की परंपरा 19वीं सदी के अंत से चली आ रही है, लेकिन दुनिया के अन्य हिस्सों में यह प्रथा आम नहीं है।
इस बार फाइनल मुकाबला अमेरिका में खेला जा रहा है, इसलिए फीफा का यह कदम वहां की खेल परंपरा से प्रेरित माना जा रहा है। विजेता टीम के खिलाड़ियों को हमेशा की तरह स्वर्ण पदक मिलेंगे, जबकि टीम के कप्तान और मुख्य कोच को फाइनल के तुरंत बाद प्रतीकात्मक अंगूठी पहनाई जाएंगी।
बाद में विजेता टीम के लिए विशेष रूप से तैयार की गई 30 अंगूठियां बनाई जाएंगी। अंगूठी के एक तरफ विश्व कप ट्रॉफी की आकृति होगी, जबकि दूसरी तरफ विजेता टीम की पहचान को दर्शाने वाला विशेष डिजाइन बनाया जाएगा।
कुल 2,026 अंगूठियां तैयार की जाएंगी, जो साल 2026 का प्रतीक हैं। हर अंगूठी पर अलग क्रमांक होगा, उसे पहनने वाले के अनुसार तैयार किया जाएगा और उसके साथ प्रामाणिकता का प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा। विजेता टीम को मिलने वाली 30 अंगूठियों के अलावा बची 1,996 अंगूठियां आम लोगों के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। फीफा ने हालांकि अभी तक इन अंगूठियों की कीमत का खुलासा नहीं किया है।
How To Watch ESP vs ARG Live Match Today
भारत के समय के अनुसार स्पेन बनाम अर्जेंटीना, FIFA वर्ल्ड कप फाइनल मैच कितने बजे शुरू होगा?
स्पेन बनाम अर्जेंटीना, FIFA वर्ल्ड कप फाइनल मैच देर रात 12:30 AM IST पर शुरू होगा।
भारत में स्पेन बनाम अर्जेंटीना, FIFA वर्ल्ड कप फाइनल फ्री में कैसे देखें?
फैंस स्पेन बनाम अर्जेंटीना, FIFA वर्ल्ड कप फाइनल मैच दूरदर्शन स्पोर्ट्स पर फ्री में लाइव देख सकते हैं।
Unite8 चैनल JioFiber पर फ्री में उपलब्ध हैं, जबकि Tata Play यूजर्स उन्हें पेड ऐड-ऑन या कुछ खास सब्सक्रिप्शन पैक के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं।
भारत में स्पेन बनाम अर्जेंटीना, FIFA वर्ल्ड कप फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?
स्पेन बनाम अर्जेंटीना, FIFA वर्ल्ड कप फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग ZEE5 ऐप पर उपलब्ध होगी।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।