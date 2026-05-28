पीवी सिंधू, लक्ष्य सेन और सात्विक -चिराग क्वार्टरफाइनल में, सिंगापुर ओपन से प्रणय बाहर
भारत के जाने-माने सितारे पी.वी. सिंधु और लक्ष्य सेन गुरुवार को सिंगापुर ओपन के क्वार्टरफाइनल में पहुंच गए। पुरुषों की डबल्स जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो भी अगले दौर में पहुंचे।
दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पी वी सिंधू और लक्ष्य सेन ने गुरुवा को सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अलग अलग अंदाज में जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया जबकि एचएस प्रणय कई गलतियों की वजह से बाहर हो गए। सिंधू ने 37 मिनट के भीतर जापान की रिको गुंजी को 21-9, 21-12 से हराया । अब उनका सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त कोरिया की आन से यंग से होगा । सिंधू कभी भी ओलंपिक चैंपियन को हरा नहीं सकी हैं और आठ बार पराजित हो चुकी हैं। पिछली हार पिछले साल चाइना ओपन में मिली थी।
अमरोहा के लक्ष्य ने भी क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली है क्योंकि दूसरे वरीय कुनलावुत विदितसर्ण ने महज दो अंक के बाद पीठ की समस्या के कारण रिटायर होने का फैसला किया। अब 2021 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य का सामना जापान के कोकी वातानाबे से होगा।
पुरुष युगल में चौथी वरीयता प्राप्त सात्विक साइराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने कड़े मुकाबले में चीनी ताइपै के ली झि हुइ और यांग पो सुआन को एक घंटे तक चले मुकाबले में 21-15, 11-21, 21 -18 से हराकर अंतिम आठ में जगह बनाई । अब उनका सामना मलेशिया के खाइ शिंग कांग और आरोन ताइ से होगा । मिश्रित युगल में ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो भी अंतिम आठ में पहुंच गए जिन्होंने जापान की युता वातानाबे और माया तागुची को 8-21, 21-17-21-16 से मात दी।
अब उनका सामना कोरिया के किम जाए हियोन जांग और हा जियोंग तथा मलेशिया के चेन तांग जिये और तोह ई वेइ के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा । प्रणय आखिरी गेम में बुरी तरह पिछड़ गए और 61 मिनट तक चले मैच में घरेलू दावेदार लोह कीन यू से 18-21, 21-16, 15-21 से हार गए।
अनुभवी सिंधु ने सिर्फ 37 मिनट में सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराकर आसानी से जीत दर्ज की, और दोनों गेम में शुरू से ही अपना दबदबा बनाए रखा। क्वार्टरफाइनल में उनका अगला मुकाबला टॉप सीड एन से-यंग से होगा। सिंधु ने पहले राउंड में इंडोनेशिया की वर्ल्ड नंबर 6 पुत्री कुसुमा वर्दानी को हराया था, अब तक बीडब्ल्यूएफ सुपर 750 टूर्नामेंट में ज़बरदस्त फ़ॉर्म में दिखी हैं, लेकिन आठ मैचों में एन से-यंग को कभी नहीं हरा पाई हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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