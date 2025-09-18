sachin yadav starts his journey after fractured his elbow in 2021 register fourth spot in World Championship neeraj 2021 में इंजरी के बाद सचिन ने छोड़ दी थी उम्मीद, घर वालों ने हौसला बढ़ाया तो नीरज चोपड़ा भी रह गए पीछे, Sports Hindi News - Hindustan
बागपत के पास खेकड़ा गांव के एक किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले सचिन यादव ने पहले प्रयास में 86.27 मीटर की थ्रो के साथ चौथा स्थान हासिल किया। सचिन ने फाइनल में नीरज से बेहतर प्रदर्शन किया। 

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 11:40 PM
विश्व चैंपियनशिप पुरुष भालाफेंक फाइनल में पहली बार खेल रहे सचिन यादव ने नीरज चोपड़ा से बेहतर प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया। गत चैम्पियन नीरज चोपड़ा पांचवें दौर के बाद बाहर हो गए और 84.03 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ आठवें स्थान पर रहे । टोक्यो में खेले गए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के भाला फेंक फाइनल में सचिन यादव 86.27 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद चौथे स्थान पर रहे। सचिन ने नीरज के अलावा पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले अरशद नदीम को भी पीछे छोड़ा।

उत्तर प्रदेश के बागपत के पास खेकरा गांव में एक किसान परिवार से आये यादव ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उनका पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 85 . 16 मीटर था जो मई में कोरिया में उन्होंने एशियाई चैम्पियनशिप में रजत जीतकर किया था । उनका पहला थ्रो 86 . 27 मीटर का था जबकि दूसरा फाउल रहा। उन्होंने इसके बाद 85.71 मीटर, 84.90 मीटर, 85.96 मीटर और 80.95 मीटर के थ्रो फेंके। स्वर्ण पदक त्रिनिदाद और टोबैगो के केशोर्न वालकॉट (88 . 16 मीटर) ने जीता जबकि ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स (87 . 38 मीटर) दूसरे और अमेरिका के कुर्टिस थाम्पसन (86 . 67 मीटर) तीसरे स्थान पर रहे। सचिन सिर्फ 40 सेंटीमीटर से मेडल से चूक गए।

सचिन यादव भले ही पदक से चूक गए हैं लेकिन उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में दमदार प्रदर्शन करके अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवाया। उत्तर प्रदेश के खेकरा गांव के सचिन ने 19 साल की उम्र में जैवलिन पकड़ा था। सचिन के पड़ोसी पूर्व एथलीट संदीप यादव ने उन्हें अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया था। संदीप ने एक क्रिकेट मैच के दौरान सचिन की प्रतिभा को पहचाना था। हालांकि 2021 में उनके करियर को बड़ा झटका लगा, जब उनकी कोहनी में दो बार फ्रैक्चर हो गया।

सचिन ने उम्मीद तोड़ दी थी लेकिन घर वालों ने उनका हौसला बढ़ाया और फिर 2024 तक सचिन ने खुद को स्थापित कर लिया। उन्होंने बेंगलुरु में इंडियन ग्रां प्री 3 में 82.69 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता, इसके बाद राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 79.80 मीटर के साथ रजत पदक जीता।

नवंबर 2024 में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतिनिधित्व करते हुए, उन्होंने 84.21 मीटर के साथ 30 साल पुराना मीट रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस साल फरवरी में देहरादून में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में, यादव ने 84.39 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता, जो एक नया खेल रिकॉर्ड है और उन्होंने राजेंद्र सिंह के 82.23 मीटर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इस जीत से उन्हें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भी योग्यता मिल गई, हालांकि वे विश्व चैंपियनशिप में स्वतः प्रवेश के लिए आवश्यक 85.50 मीटर के आंकड़े से चूक गए।

