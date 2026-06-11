वर्ल्ड कप 2027 में कप्तान शुभमन गिल के लिए विराट-रोहित होंगे फायदे का सौदा, मगर हार्दिक पांड्या...
हार्दिक पांड्या के विकल्प को टीम इंडिया को निखारना होगा, जबकि वर्ल्ड कप में कप्तान शुभमन गिल के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली का अनुभव महत्वपूर्ण होगा। ये बात पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने कही है।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने वनडे विश्व कप 2026 को लेकर एक बड़ा दावा किया है। सुरेश रैना का मानना है कि चोटों से परेशान रहने वाले ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का भरोसेमंद विकल्प अगले विश्व कप से पहले भारत को खोजना होगा और उसे प्राथमिकता देकर निखारना होगा। रैना ने कहा कि अगले विश्व कप की भारत की तैयारी में पांड्या का विकल्प भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि उनकी फिटनेस समस्या चिंता का कारण है। हालांकि, उन्होंने कप्तान शुभमन गिल के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली का रहना एक एडवांटेज बताया है।
रैना ने 'जियोस्टार' पर कहा, ''हार्दिक पांड्या को कई बार चोटों का सामना करना पड़ा है, जो चिंता की बात है। अगले एकदिवसीय विश्व कप तक भारत के पास उनका भरोसेमंद विकल्प होना चाहिए।'' हार्दिक पांड्या मौजूदा समय में भी चोट की वजह से टीम से बाहर हैं। वे अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे।
सीएसके के पूर्व बल्लेबाज ने नितीश कुमार रेड्डी को एक अच्छा विकल्प बताया और कहा कि इस युवा ऑलराउंडर ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में काफी सुधार किया है। उन्होंने कहा, ''उनकी बल्लेबाजी और मजबूत हुई है। आईपीएल में उन्होंने अच्छी गति और नियंत्रण के साथ गेंदबाजी की और उनकी फिटनेस भी अच्छी रही है। टीम प्रबंधन को उनके काम के बोझ का सावधानी से प्रबंधन करना होगा और उन्हें लगातार मौके देने होंगे।''
बाएं हाथ के पूर्व बल्लेबाज रैना ने भारत के विश्व कप अभियान में रोहित और कोहली की अहम भूमिका का समर्थन करते हुए कहा कि आईसीसी की बेहद दबाव वाली प्रतियोगिता में उनका अनुभव गिल के लिए बहुत कीमती साबित होगा। रैना ने कहा, ''दोनों ही आईसीसी विश्व कप में काफी रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने आईसीसी ट्रॉफियां जीती हैं और नॉकआउट मुकाबलों में दबाव को संभालना जानते हैं। विश्व कप में भारत की कप्तानी करते समय शुभमन गिल के लिए रोहित और विराट का साथ होना बहुत बड़ा फायदा होगा।''
पूर्व भारतीय कप्तान कुंबले ने एकदिवसीय टीम में युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को शामिल किए जाने का भी स्वागत किया और कहा कि इस गेंदबाज ने आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करके यह मौका हासिल किया है। कुंबले ने कहा, ''उनकी अलग-अलग तरह की गेंदें, कटर, धीमी गेंद और यॉर्कर उन्हें हर चरण में गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज बनाती हैं।'' उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जगह पक्की करने के लिए लगातार मौके मिलने चाहिए।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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