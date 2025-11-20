Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsखेल न्यूज़Roger Federer elected to International Tennis Hall of Fame in first year of eligibility
रोजर फेडरर को बड़ा सम्मान, चुना गया इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम

रोजर फेडरर को बड़ा सम्मान, चुना गया इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम

संक्षेप: रोजर फेडरर को पात्रता के पहले ही साल में अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ में शामिल किया गया। 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी फेडरर ‘क्लास ऑफ 2026’ के लिए समर्थन प्राप्त करने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे।

Thu, 20 Nov 2025 07:26 AMBhasha न्यूयॉर्क
share Share
Follow Us on

महान खिलाड़ी रोजर फेडरर को पात्रता के पहले ही साल में अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ में शामिल किया गया। रोड आइलैंड स्थित हॉल ऑफ फेम ने बुधवार को यह जानकारी दी। 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी फेडरर ‘क्लास ऑफ 2026’ के लिए समर्थन प्राप्त करने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे। फेडरर ने रफेल नडाल और नोवाक जोकोविच जैसे साथी महान खिलाड़ियों की मौजूदगी वाले युग को ‘टेनिस के लिए स्वर्णिम समय’ कहा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

खिलाड़ियों के चयन पर टूर से पांच साल दूर रहने के बाद विचार किया जा सकता है और उन्हें मतदान समूह के 75 प्रतिशत सदस्यों द्वारा चुना जाना आवश्यक है जिसमें टेनिस मीडिया, इतिहासकार, उद्योग जगत के शीर्ष लोगों, हॉल के सदस्य और प्रशंसक शामिल हैं। हॉल मतदान के परिणामों का खुलासा नहीं करता है।

टीवी प्रस्तोता और पत्रकार तथा पूर्व खिलाड़ी मैरी कैरिलो को योगदानकर्ता श्रेणी में चुना गया।

इन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल करने के लिए समारोह अगस्त में होगा।

फेडरर ने कहा, ‘‘मैंने हमेशा टेनिस के इतिहास और मुझसे पहले आए लोगों द्वारा स्थापित उदाहरणों को महत्व दिया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘खेल और मेरे साथियों द्वारा इस तरह से मान्यता मिलना शानदार है।’’

फेडरर करियर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले आठ पुरुष खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने विंबलडन में आठ, ऑस्ट्रेलियाई ओपन में छह, अमेरिकी ओपन में पांच और फ्रेंच ओपन में एक खिताब जीता।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Roger Federer

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।