Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsखेल न्यूज़ran alone broke the record but would not get a medal athlete said what is my fault If others are scared
अकेले दौड़े, रिकॉर्ड भी तोड़ा पर नहीं मिलेगा मेडल! एथलीट ने पूछा- दूसरे डरे तो मेरा क्या कसूर?

अकेले दौड़े, रिकॉर्ड भी तोड़ा पर नहीं मिलेगा मेडल! एथलीट ने पूछा- दूसरे डरे तो मेरा क्या कसूर?

संक्षेप:

राजस्थान में 24 नवंबर से चल रहे गेम्स में गजब हो रहा है। रिकॉर्ड समय में रेस पूरी करने के बावजूद धावक को मेडल से वंचित होना पड़ रहा। वजह ये कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले बाकी प्रतिभागी ट्रैक पर उतरे ही नहीं। कम से कम दो इवेंट ऐसे रहे जिनमें इकलौते धावक ही दौड़े।

Wed, 3 Dec 2025 03:27 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत को खेल महाशक्ति बनाने के सपने देखे जाते हैं। अमेरिका और चीन की तरह ओलिंपिक मेडलों के सपने देखे जाते हैं। लेकिन खेलों की दुनिया में भारत का क्यों ऐसा बुरा हाल रहता है, उसका जवाब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गम्स में मिल जाएगा। राजस्थान में 24 नवंबर से चल रहे गेम्स में गजब हो रहा है। रिकॉर्ड समय में रेस पूरी करने के बावजूद धावक को मेडल से वंचित होना पड़ रहा। वजह ये कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले बाकी प्रतिभागी ट्रैक पर उतरे ही नहीं। कम से कम दो इवेंट ऐसे रहे जिनमें इकलौते धावक ही दौड़े।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अकेले दौड़े रुचित मोरी

मंगलवार को पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ का फाइनल। 8 एथलीट्स को उतरना था। दौड़ शुरू करने का समय हो गया लेकिन दौड़ने के लिए सिर्फ एक एथलीट आया। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रुचित मोरी के अलावा कोई दूसरा प्रतिभागी आया ही नहीं। मोरी अकेले दौड़े। महज 51 सेकंड में रेस पूरी करके मीट रिकॉर्ड तोड़ा लेकिन कोई मेडल सेरिमनी नहीं हुई। एथलेटिक्स फेडरेशन के अधिकारियों की तरफ से अब नियमों की दुहाई दी जा रही कि जिस प्रतियोगिता में इकलौता प्रतिभागी हिस्सा लिया है, उसके लिए मेडल सेरिमनी आयोजित नहीं होगी। मेडल नहीं दिया जाएगा।

सोमवार को भी हुआ था ऐसा

सोमवार को भी ऐसा ही हुआ था। महिला कैटिगरी में 400 मीटर की दौड़ थी। 5 प्रतिभागियों को हिस्सा लेना था लेकिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की मनीषा को छोड़कर कोई और एथलीट ट्रैक पर उतरा ही नहीं। मनीषा अकेले दौड़ी और रेस पूरी की।

पत्रकार मिथिलेश धर दूबे ने मनीषा की दौड़ का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए देश में खेलों की स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने वीडियो क्लिप को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'हमारे देश में खेलों की स्‍थ‍ित‍ि का नमूना देखिए‍! राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहा है। महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में मनीषा सबसे आगे रहीं क्‍योंक‍ि वे अकेले दौड़ रही थीं। पहले नंबर आने के बावजूद उन्‍हें गोल्‍ड नहीं द‍िया गया। लेक‍िन सवाल तो यह है क‍ि दूसरे ख‍िलाड़‍ियों ने भाग क्‍यों नहीं ल‍िया? क्‍या वे डोपिंग के डर से नहीं आए? इसकी जांच नहीं होनी चाह‍िए?'

डोपिंग के डर से दूसरे एथलीट ट्रैक पर नहीं उतरे!

400 मीटर की बाधा दौड़ में अकेले हिस्सा लेने वाले और रिकॉर्ड तोड़ने वाले रुचित मोरी ने अपना मेडल रोके जाने पर निराशा और नाराजगी जताई है। उनकी मानें तो बाकी प्रतिभागियों ने डोपिंग टेस्ट में फेल होने के डर से दौड़ में हिस्सा नहीं लिया।

दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक रुचित मोरी ने कहा, ‘मैं अकेले दौड़ा, इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो रिकॉर्ड भी बनाया। मुझे मेरा मेडल क्यों नहीं दिया जाएगा? दूसरे एथलीट डोप टेस्ट के डर से ट्रैक पर नहीं उतरें तो इसकी सजा मुझे क्यों दी जा रही है? मेरा मेडल क्यों रोका जा रहा है?’

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Latest Sports News in Hindi Hindi Sports News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।