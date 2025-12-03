अकेले दौड़े, रिकॉर्ड भी तोड़ा पर नहीं मिलेगा मेडल! एथलीट ने पूछा- दूसरे डरे तो मेरा क्या कसूर?

संक्षेप: राजस्थान में 24 नवंबर से चल रहे गेम्स में गजब हो रहा है। रिकॉर्ड समय में रेस पूरी करने के बावजूद धावक को मेडल से वंचित होना पड़ रहा। वजह ये कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले बाकी प्रतिभागी ट्रैक पर उतरे ही नहीं। कम से कम दो इवेंट ऐसे रहे जिनमें इकलौते धावक ही दौड़े।

भारत को खेल महाशक्ति बनाने के सपने देखे जाते हैं। अमेरिका और चीन की तरह ओलिंपिक मेडलों के सपने देखे जाते हैं। लेकिन खेलों की दुनिया में भारत का क्यों ऐसा बुरा हाल रहता है, उसका जवाब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गम्स में मिल जाएगा। राजस्थान में 24 नवंबर से चल रहे गेम्स में गजब हो रहा है। रिकॉर्ड समय में रेस पूरी करने के बावजूद धावक को मेडल से वंचित होना पड़ रहा। वजह ये कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले बाकी प्रतिभागी ट्रैक पर उतरे ही नहीं। कम से कम दो इवेंट ऐसे रहे जिनमें इकलौते धावक ही दौड़े।

अकेले दौड़े रुचित मोरी मंगलवार को पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ का फाइनल। 8 एथलीट्स को उतरना था। दौड़ शुरू करने का समय हो गया लेकिन दौड़ने के लिए सिर्फ एक एथलीट आया। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रुचित मोरी के अलावा कोई दूसरा प्रतिभागी आया ही नहीं। मोरी अकेले दौड़े। महज 51 सेकंड में रेस पूरी करके मीट रिकॉर्ड तोड़ा लेकिन कोई मेडल सेरिमनी नहीं हुई। एथलेटिक्स फेडरेशन के अधिकारियों की तरफ से अब नियमों की दुहाई दी जा रही कि जिस प्रतियोगिता में इकलौता प्रतिभागी हिस्सा लिया है, उसके लिए मेडल सेरिमनी आयोजित नहीं होगी। मेडल नहीं दिया जाएगा।

सोमवार को भी हुआ था ऐसा सोमवार को भी ऐसा ही हुआ था। महिला कैटिगरी में 400 मीटर की दौड़ थी। 5 प्रतिभागियों को हिस्सा लेना था लेकिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की मनीषा को छोड़कर कोई और एथलीट ट्रैक पर उतरा ही नहीं। मनीषा अकेले दौड़ी और रेस पूरी की।

पत्रकार मिथिलेश धर दूबे ने मनीषा की दौड़ का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए देश में खेलों की स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने वीडियो क्लिप को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'हमारे देश में खेलों की स्‍थ‍ित‍ि का नमूना देखिए‍! राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहा है। महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में मनीषा सबसे आगे रहीं क्‍योंक‍ि वे अकेले दौड़ रही थीं। पहले नंबर आने के बावजूद उन्‍हें गोल्‍ड नहीं द‍िया गया। लेक‍िन सवाल तो यह है क‍ि दूसरे ख‍िलाड़‍ियों ने भाग क्‍यों नहीं ल‍िया? क्‍या वे डोपिंग के डर से नहीं आए? इसकी जांच नहीं होनी चाह‍िए?'

डोपिंग के डर से दूसरे एथलीट ट्रैक पर नहीं उतरे! 400 मीटर की बाधा दौड़ में अकेले हिस्सा लेने वाले और रिकॉर्ड तोड़ने वाले रुचित मोरी ने अपना मेडल रोके जाने पर निराशा और नाराजगी जताई है। उनकी मानें तो बाकी प्रतिभागियों ने डोपिंग टेस्ट में फेल होने के डर से दौड़ में हिस्सा नहीं लिया।