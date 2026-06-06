Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे चेस खिताब जीतकर रचा इतिहास, बनें ऐसा करने वाले पहले भारतीय

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

आर प्रज्ञानंद ने जर्मनी के विंसेंट कीमर पर आखिरी राउंड में जीत के साथ ताज पक्का किया, जो टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे यादगार वापसी में से एक है। वह नॉर्वे चेस खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बनें।

आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे चेस खिताब जीतकर रचा इतिहास, बनें ऐसा करने वाले पहले भारतीय

भारतीय चेस मास्टर आर प्रज्ञानंद ने प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वह इस खिताब को जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 20 साल के ग्रैंडमास्टर ने जर्मनी के विंसेंट कीमर पर आखिरी राउंड में जीत के साथ ताज पक्का किया, जो टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे यादगार वापसी में से एक है। आर प्रज्ञानंद ने भारतीय शतरंज के इतिहास में एक और शानदार अध्याय जोड़ा, ओस्लो में शानदार आखिरी बढ़त के बाद प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने।

ये भी पढ़ें:जो रूट ने इंग्लैंड के लिए रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर के बाद टेस्ट में ऐसा करने वा

उन्होंने एक ऐसी कामयाबी हासिल की जो 2013 में टूर्नामेंट शुरू होने के बाद से भारतीय शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश जैसे दूसरे खिलाड़ी भी नहीं कर पाए थे।

प्रज्ञानंद की जीत मैदान की क्वालिटी को देखते हुए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। इस एलीट टूर्नामेंट में वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन, मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश, अलीरेजा फिरौजा, वेस्ली सो और कीमर शामिल थे, जिससे यह इंटरनेशनल कैलेंडर के सबसे मजबूत इवेंट्स में से एक बन गया।

प्रज्ञानंद ने दिन की शुरुआत 15 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर की। उन्होंने तब अच्छा खेला जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, कीमर को हराकर पूरे तीन पॉइंट्स हासिल किए और 18 पॉइंट्स के साथ खत्म किया।

ये भी पढ़ें:कितने बजे होगा भारतीय टी20 टीम का ऐलान, अय्यर बन सकते हैं कप्तान!

नॉर्वे चेस में प्रज्ञानंद का यह दूसरा मैच था। उनके कैंपेन में क्लासिकल चेस में मैग्नस कार्लसन को दो बार हराना भी शामिल था, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है।

मैच के बाद अपने टाइटल जीतने के सिलसिले पर बात करते हुए, प्रज्ञानंद ने बताया कि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अपनी मां से प्रेरणा ली।

उन्होंने कहा, “मैं 1 जून को अलीरेज़ा के गेम से पहले अपनी मां से बात कर रहा था, और वह मुझसे कह रही थीं, 'यह एक नया महीना है, तुम अच्छा खेलोगे!' यह उन बातों में से एक है जो मां हमेशा कहती हैं, और फिर ये चार गेम मैंने जीते। मुझे लगता है कि उन्हें कुछ पता था।”

इस बीच, दुनिया के नंबर 1 कार्लसन ने डी गुकेश पर क्लासिकल डबल पूरा करके निराशाजनक टूर्नामेंट को अच्छे से खत्म किया और कीमर से ऊपर चौथे स्थान पर पहुंच गए।

प्रज्ञानंद की टाइटल जीतने वाली जीत पर रिएक्ट करते हुए कार्लसन ने कहा, "यह बहुत क्रेजी है! यह बहुत बड़ी बात है, और यह दिखाता है कि मेरे लिए भी ऐसा ही फिनिश होता तो यह मुमकिन होता, लेकिन हां, यह जबरदस्त है। यह आपको सिस्टम की वोलैटिलिटी दिखाता है और वह एक जबरदस्त फाइटर है और उसे इसके लिए रिवॉर्ड मिलते देखना मजेदार है।"

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
Hindi Sports News Rameshbabu Praggnanandhaa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।