आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे चेस खिताब जीतकर रचा इतिहास, बनें ऐसा करने वाले पहले भारतीय

आर प्रज्ञानंद ने जर्मनी के विंसेंट कीमर पर आखिरी राउंड में जीत के साथ ताज पक्का किया, जो टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे यादगार वापसी में से एक है। वह नॉर्वे चेस खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बनें।

भारतीय चेस मास्टर आर प्रज्ञानंद ने प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वह इस खिताब को जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 20 साल के ग्रैंडमास्टर ने जर्मनी के विंसेंट कीमर पर आखिरी राउंड में जीत के साथ ताज पक्का किया, जो टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे यादगार वापसी में से एक है। आर प्रज्ञानंद ने भारतीय शतरंज के इतिहास में एक और शानदार अध्याय जोड़ा, ओस्लो में शानदार आखिरी बढ़त के बाद प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने।

उन्होंने एक ऐसी कामयाबी हासिल की जो 2013 में टूर्नामेंट शुरू होने के बाद से भारतीय शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश जैसे दूसरे खिलाड़ी भी नहीं कर पाए थे।

प्रज्ञानंद की जीत मैदान की क्वालिटी को देखते हुए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। इस एलीट टूर्नामेंट में वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन, मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश, अलीरेजा फिरौजा, वेस्ली सो और कीमर शामिल थे, जिससे यह इंटरनेशनल कैलेंडर के सबसे मजबूत इवेंट्स में से एक बन गया।

प्रज्ञानंद ने दिन की शुरुआत 15 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर की। उन्होंने तब अच्छा खेला जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, कीमर को हराकर पूरे तीन पॉइंट्स हासिल किए और 18 पॉइंट्स के साथ खत्म किया।

नॉर्वे चेस में प्रज्ञानंद का यह दूसरा मैच था। उनके कैंपेन में क्लासिकल चेस में मैग्नस कार्लसन को दो बार हराना भी शामिल था, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है।

मैच के बाद अपने टाइटल जीतने के सिलसिले पर बात करते हुए, प्रज्ञानंद ने बताया कि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अपनी मां से प्रेरणा ली।

उन्होंने कहा, “मैं 1 जून को अलीरेज़ा के गेम से पहले अपनी मां से बात कर रहा था, और वह मुझसे कह रही थीं, 'यह एक नया महीना है, तुम अच्छा खेलोगे!' यह उन बातों में से एक है जो मां हमेशा कहती हैं, और फिर ये चार गेम मैंने जीते। मुझे लगता है कि उन्हें कुछ पता था।”

इस बीच, दुनिया के नंबर 1 कार्लसन ने डी गुकेश पर क्लासिकल डबल पूरा करके निराशाजनक टूर्नामेंट को अच्छे से खत्म किया और कीमर से ऊपर चौथे स्थान पर पहुंच गए।