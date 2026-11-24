PWL 2027: प्रो रेसलिंग लीग का छठा सीजन 3 जनवरी से होगा शुरू, नई दिल्ली में खेला जाएगा टूर्नामेंट
PWL 2027 का आयोजन 3 जनवरी से नई दिल्ली में होगा। इस महीने के आखिर में इसके लिए ऑक्शन होना है। 17 दिनों तक ये टूर्नामेंट चलेगा, जिसमें कई कैटेगरी में पहलवान भाग लेंगे।
PWL 2027: प्रो रेसलिंग लीग यानी पीडब्ल्यूएल ने शनिवार को सीजन 6 के संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के तत्वावधान में आयोजित होने वाला यह सीजन अब 3 से 19 जनवरी 2027 तक आयोजित किया जाएगा। लीग की नई तारीखों के साथ पीडब्ल्यूएल ने यह भी घोषणा की कि आगामी सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 30 नवंबर 2026 को मुंबई के ग्रैंड हयात में आयोजित की जाएगी। इस नीलामी में छह फ्रेंचाइजी हिस्सा लेंगी और नए सीजन के लिए अपनी टीमों का गठन करेंगी।
लीग के कार्यक्रम में यह बदलाव यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) के कैलेंडर में हुए संशोधन के अनुरूप किया गया है। इससे लीग का आयोजन अंतरराष्ट्रीय कुश्ती कार्यक्रम के साथ बेहतर तालमेल में हो सकेगा और भारत तथा दुनिया भर के शीर्ष पहलवानों को इसमें हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। आगामी नीलामी में दुनिया भर के कुछ बेहतरीन पहलवानों के शामिल होने की उम्मीद है। इनमें ओलंपिक पदक विजेता, विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता और भारत के प्रमुख पहलवानों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर के दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल होंगे। फ्रेंचाइजी सीजन 6 के लिए मजबूत टीमें तैयार करने के उद्देश्य से सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध प्रतिभाओं को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करेंगी।
नीलामी में लीग के पिछले रिकॉर्डतोड़ प्लेयर ऑक्शन की विरासत भी आगे बढ़ेगी। पिछली नीलामी में जापान की दिग्गज पहलवान युई सुसाकी सबसे महंगी खिलाड़ी बनी थीं। उन्हें 60 लाख रुपये की बोली के साथ खरीदा गया था, जिससे वह प्रो रेसलिंग लीग के इतिहास की सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई थीं। भारतीय पहलवानों में अमन सहरावत, अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल सबसे अधिक मांग वाले खिलाड़ी रहे थे। तीनों को 50 लाख रुपये से अधिक की राशि में खरीदा गया था। आगामी नीलामी में भी काफी दिलचस्पी देखने को मिलने की उम्मीद है, क्योंकि फ्रेंचाइजी अपनी टीमों को मजबूत बनाने के लिए रणनीतिक रूप से खिलाड़ियों पर बोली लगाएंगी।
सीजन 6 में छह मजबूत फ्रेंचाइजी खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। इनमें टाइगर्स ऑफ मुंबई डांगल्स, हरियाणा थंडर्स, दिल्ली दंगल वॉरियर्स, महाराष्ट्र केसरी, पंजाब रॉयल्स और यूपी डॉमिनेटर्स शामिल हैं। इस सीजन में पुरुष और महिला वर्ग के कुल 86 विश्वस्तरीय पहलवान हिस्सा लेंगे, जिनमें 34 ओलंपियन तथा राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेता शामिल हैं। इस सूची में जापान की ओलंपिक चैंपियन युई सुसाकी के साथ भारत के शीर्ष पहलवानों के शामिल होने की उम्मीद है।
प्रतियोगिता 9 ओलंपिक भार वर्गों में आयोजित की जाएगी
पुरुष: 57 किग्रा, 65 किग्रा, 74 किग्रा, 86 किग्रा और 125 किग्रा
महिला: 53 किग्रा, 57 किग्रा, 62 किग्रा और 76 किग्रा
लीग में दो राउंड के तीन-तीन मिनट (2 x 3) वाले प्रसारण-अनुकूल मुकाबला प्रारूप को जारी रखा जाएगा। इसमें 'पावर मिनट' का प्रारूप भी बरकरार रहेगा, जिसके तहत मुकाबले के अंतिम 60 सेकंड में बनाए गए सभी अंक दोगुने हो जाएंगे। इससे मुकाबलों के निर्णायक क्षण और भी रोमांचक बनेंगे तथा मैट पर प्रतिस्पर्धा का रोमांच बढ़ेगा।
सीजन 5 का समापन बेहद रोमांचक फाइनल के साथ हुआ था, जिसमें मौजूदा चैंपियन हरियाणा थंडर्स ने दिल्ली दंगल वॉरियर्स को 5-4 से हराया था। अब सीजन 6 से भारत में प्रतिस्पर्धी कुश्ती के लिए एक नया मानक स्थापित करने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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