पीवी सिंधू ने बताया दुबई में हुई दहशत का आंखों देखा हाल, बताया कैसे हुई वतन वापसी?
दो बार की ओलंपिक पदक विजेता भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधू ने मंगलवार को माना कि दुबई में तीन दिन की मुश्किल के दौरान उन्हें धैर्य रखने में मुश्किल हुई और वह चाहती हैं कि यह उनकी जिंदगी का पहला और आखिरी ऐसा अनुभव हो।
दो बार की ओलंपिक पदक विजेता भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधू आखिरकार दुबई से भारत लौट आई हैं। पीवी सिंधू ने माना है कि दुबई में तीन दिन की मुश्किल के दौरान उन्हें धैर्य रखने में मुश्किल हुई और वह चाहती हैं कि यह उनकी जिंदगी का पहला और आखिरी ऐसा अनुभव हो। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर बमबारी और उसके बाद तेहरान की जवाबी कार्रवाई के बाद खाड़ी क्षेत्र में वायु क्षेत्र बंद होने के कारण सिंधू दुबई में फंस गई थीं। बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप से नाम वापस लेने के बाद वह अब देश लौट आई हैं। उन्हें दुबई के रास्ते बर्मिंघम जाना था, लेकिन यात्रा में रुकावटों के कारण ऐसा नहीं हो सका।
सिंधू ने भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) द्वारा आयोजित एक मीडिया बातचीत के दौरान कहा, ''बेशक बहुत तनाव था और यह डरावना था। मुझे लगता है कि शायद एकमात्र चीज शांत रहना थी। मुझे पता है कि यह आदर्श स्थिति नहीं है जहां आप कहते हैं कि हम शांत हैं लेकिन अंदर से ऐसा नहीं था। असल में यह बहुत तनावपूर्ण है लेकिन मुझे लगता है कि यह एक अनुभव है और मुझे उम्मीद है कि यह इस तरह का पहला और आखिरी अनुभवी होगा। लेकिन हां, मुझे लगता है कि हम शांत थे, पूरी टीम शांत थी।''
सिंधू और उनके इंडोनेशियाई कोच इरवांस्याह आदि प्रतामा सहित उनकी टीम के सदस्य दुबई हवाई अड्डे के पास हुए एक धमाके के बाद बाल-बाल बच गए। उन्हें पहले दौर में थाईलैंड की सुपानिदा केटथोंग का सामना करना था लेकिन उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। सिंधू ने कहा कि उन्होंने इस बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन जाने के हर विकल्प को देखा जिसमें सड़क के रास्ते ओमान जाना या भारत आकर बर्मिंघम पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता लेना शामिल था।
उन्होंने कहा, ''मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई फ्लाइट नहीं थी और अगर मैं दूसरा रास्ता लेती तो भी शायद मैं गुरुवार को पहुंच पाती इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे कल शाम एमिरेट्स से फोन आया कि भारत के लिए उड़ान हैं। मुझे दुख था कि मैं टूर्नामेंट नहीं खेल सकी, लेकिन मेरी सुरक्षा बहुत जरूरी थी। जान बचना बहुत जरूरी था तो अब सब ठीक है। यह थोड़ी दुख की बात है कि मैं खेल नहीं पाई, लेकिन फिर भी सुरक्षित रहना जरूरी है।''
सिंधू ने देश में सुरक्षित वापसी में मदद करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, खेल मंत्री मनसुख मांडाविया, खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे और दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूत का शुक्रिया अदा किया। सिंधू ने कहा कि वह और उनके कोच 28 फरवरी को दोपहर एक बजे दुबई हवाई अड्डे पर उतरे और 15 मिनट में उन्हें बताया गया कि सभी उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं और यह उनके मुश्किल समय की शुरुआत थी।
उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, ''मेरे हवाई अड्डे पर उतरने से कुछ घंटे पहले मेरे साथी खिलाड़ी दुबई से बर्मिंघम के लिए उड़ान भरी थी। तो यह उन कुछ घंटों की बात थी, अगर मैं पहले चली जाती तो मैं बर्मिंघम पहुंच जाती।'' सिंधू ने कहा कि होटल पहुंचने के बाद भी उन्हें आसमान में तेज आवाजें सुनाई दे रही थीं। उन्होंने कहा, ''जब मैं होटल के अंदर थी तो मुझे भी वे जोरदार आवाजें पांच, छह बार सुनाई दीं और यह डरावना था और हमें अपने फोन पर ये आपात संदेश भी मिले कि घर के अंदर रहें।''
विश्व बैडमिंटन महासंघ (बीडब्लयूएफ) ने खास हालात को देखते हुए 2026 ऑल इंग्लैंड ओपन में नहीं खेलने के लिए सिंधू पर लगने वाले पांच हजार डॉलर के जुर्माने को माफ कर दिया है। सिंधू ने कहा, ''आम तौर पर जब आप सुपर 1000 या सुपर 750 जैसे बड़े टूर्नामेंट में नहीं खेलते हैं तो दुनिया के शीर्ष 15 खिलाड़ियों पर पांच हजार डॉलर का जुर्माना लगता है, लेकिन अगर कोई वजह है, अगर आप चोटिल हैं या जाहिर है ये हालात ऐसे हैं जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की की। मैंने बीडब्ल्यूएफ को अपनी स्थिति समझाई और उन्होंने कहा कि ठीक है हम जुर्माना माफ कर देंगे।''
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें
