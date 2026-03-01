दुबई में 'मौत' के साये से बचीं पीवी सिंधू, कोच के पास गिरा एयर स्ट्राइक का मलबा; सुनाई आपबीती
दुबई में 'मौत' के साये से पीवी सिंधू बच गईं। उनके कोच के पास एयर स्ट्राइक का मलबा आकर गिरा। रोंगटे खड़े कर देने वाली है उनकी आपबीती। वे इंग्लैंड जा रही थीं, लेकिन वहां फंस गईं।
मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच दुबई एयरपोर्ट पर भारतीय दिग्गज शटलर पीवी सिंधू फंस गई हैं। इतना ही नहीं, वह एयरपोर्ट पर हुई एयर स्ट्राइक से बाल-बाल भी बचीं। पीवी सिंधू ने अपनी आपबीती सोशल मीडिया पर शेयर की है। इंस्टाग्राम पर लगाई गई स्टोरी में पीवी सिंधू ने बताया है कि एयरपोर्ट पर जहां वह छिपे हुए थे, उसके पास एक धमाका हुआ। मेरे कोच को जल्दी से बाहर भागना पड़ा, क्योंकि वह धुएं और मलबे के सबसे करीब थे। एयरपोर्ट को हुए नुकसान को दिखाने वाले वीडियो सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधू शनिवार 28 फरवरी को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए इंग्लैंड जा रही थीं। इस यात्रा के दौरान उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट दुबई से थी। इस चक्कर में वह दुबई एयरपोर्ट पर फंस गईं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण फ्लाइट ऑपरेशन्स निलंबित कर दिए गए और उन्हें एयरपोर्ट पर ही हजारों यात्रियों के साथ छिपना पड़ा, लेकिन उस समय उनके होश उड़ गए, उनके बहुत करीब एक एयर स्ट्राइक हुई, जिसमें उनके कोच की जान भी जा सकती थी।
इंस्टाग्राम स्टोरी पर पीवी सिंधू ने लिखा, "यह मुश्किल बढ़ती जा रही है और हालात हर घंटे और डरावने होते जा रहे हैं। कुछ घंटे पहले, एयरपोर्ट पर हम जहां छिपे हुए थे, उसके पास एक धमाका हुआ। मेरे कोच को जल्दी से उस जगह से भागना पड़ा, क्योंकि वह धुएं और मलबे के सबसे करीब थे। यह हम सभी के लिए बहुत टेंशन वाला और डरावना पल था। दुबई एयरपोर्ट के स्टाफ और दुबई अथॉरिटीज की लगातार कोशिशों की वजह से अब हम सब सुरक्षित हैं। दुबई में इंडियन हाई कमीशन को भी उनके जबरदस्त सपोर्ट और हमें सुरक्षित रखने में लगातार मदद के लिए खास धन्यवाद। अभी के लिए, हम थोड़ा आराम करने और उम्मीद बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम चीजों के ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं।"
इससे पहले भारत की महान शटलर ने इंस्टा स्टोरी पोस्ट की थी, जिसमें लिखा था, "मैं अभी सुरक्षित हूं। मैसेज करने और चेक इन करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद, यह सच में बहुत मायने रखता है। ऊपर से इंटरसेप्शन सुनना और सब कुछ रियल टाइम में होते देखना, यह समझना मुश्किल है। दुबई एयरपोर्ट पर बहुत अफरा-तफरी मची हुई है, कई परिवार फंसे हुए हैं, हम सभी बस उम्मीद कर रहे हैं कि हम इससे जल्द ही निकल जाएं। प्रभावित सभी लोगों के लिए शांति और सुरक्षा की प्रार्थना कर रही हूं।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।