PV Sindhu makes winning start at BWF World Championships Defeats Bulgaria s Kaloyana Nalbantova पीवी सिंधू का विश्व चैंपियनशिप में विजयी आगाज, संघर्ष के बाद बुल्गारिया की खिलाड़ी को दी मात, Sports Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsखेल न्यूज़PV Sindhu makes winning start at BWF World Championships Defeats Bulgaria s Kaloyana Nalbantova

पीवी सिंधू का विश्व चैंपियनशिप में विजयी आगाज, संघर्ष के बाद बुल्गारिया की खिलाड़ी को दी मात

भारत की स्टार बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधू ने विश्व चैंपियनशिप में विजयी आगाज किया है। उन्होंने संघर्ष के बाद बुल्गारिया की खिलाड़ी कालोयाना नलबांटोवा को मात दी। 

Bhasha Tue, 26 Aug 2025 07:34 PM
share Share
Follow Us on
पीवी सिंधू का विश्व चैंपियनशिप में विजयी आगाज, संघर्ष के बाद बुल्गारिया की खिलाड़ी को दी मात

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व चैंपियन पीवी सिंधू ने मंगलवार को पेरिस में बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में खराब शुरुआत से उबरते हुए बुल्गारिया की कालोयाना नलबांटोवा को सीधे गेम में हराया। विश्व की 15वें नंबर की खिलाड़ी सिंधू शुरुआत में थोड़ी असहज नजर आईं लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने अपनी लय हासिल कर ली और अपने आक्रामक खेल का शानदार नजारा पेश करते हुए महिला एकल के अपने पहले दौर के मुकाबले में 69वीं रैंकिंग की बुल्गारियाई खिलाड़ी को 23-21, 21-6 से हराया।

भारत की इस 30 वर्षीय खिलाड़ी को शुरुआत में संघर्ष करना पड़ा और उन्होंने कुछ गलतियां की जिसके कारण एक समय वह 0-4 से पीछे चल रही थीं। नलबांटोवा ने दबाव बनाए रखते हुए 9-5 की बढ़त बना ली थी और इंटरवल तक वह 11-7 से आगे थीं। ब्रेक के बाद सिंधू ने अपनी लय पकड़ी और अपने पसंदीदा क्रॉस-कोर्ट विनर सहित कई स्मैश लगाकर स्कोर 12-12 से बराबर कर दिया।

ये भी पढ़ें:पीवी सिंधू और एचएस प्रणय फिर हुए फ्लॉप, सुदीरमन कप से बाहर हुआ भारत

बुल्गारियाई खिलाड़ी की दो गलतियों ने सिंधू को 14-12 की बढ़त दिला दी, लेकिन दोनों खिलाड़ियों के बीच अंक की अदला-बदली के कारण बढ़त में उतार-चढ़ाव आता रहा। नलबांटोवा के पास 19-20 के स्कोर पर एक गेम प्वाइंट था, लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा पाईं। बुल्गारिया की खिलाड़ी को एक और गेम प्वाइंट मिला लेकिन वह इसे भुनाने में भी नाकाम रहीं। सिंधू ने इसके बाद पहले गेम प्वाइंट पर ही गेम अपने नाम कर दिया।

ये भी पढ़ें:लक्ष्य सेन का विश्व चैंपियनशिप में हुआ बंटाधार, चीनी खिलाड़ी ने थमाई करारी हार

सिंधू में दूसरे गेम में अच्छी शुरुआत की और जल्द ही 5-1 की बढ़त बना ली। इसके बाद नलबांटोवा ने अंतर को 5-6 कर दिया, लेकिन भारतीय खिलाड़ी इंटरवल तक छह अंक से आगे थी। इसके बाद यह मैच एकतरफा हो गया क्योंकि सिंधू ने अपनी बढ़त 17-5 कर ली। भारतीय खिलाड़ी ने इसके बाद 15 मैच प्वाइंट हासिल किए और दूसरे को भुनाकर मैच अपने नाम कर दिया।

PV Sindhu Badminton News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।