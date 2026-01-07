Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsखेल न्यूज़PV Sindhu and Chirag Shetty and Satwiksairaj Rankireddy Cruise to Opening Round Victories Malaysia Open
मलेशिया ओपन में भारतीय खिलाड़ियों की दमदार शुरुआत, सिंधु और सात्विक-चिराग ने जीते मुकाबले

मलेशिया ओपन में भारतीय खिलाड़ियों की दमदार शुरुआत, सिंधु और सात्विक-चिराग ने जीते मुकाबले

संक्षेप:

मलेशिया ओपन 2026 सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के स्टार खिलाड़ियों ने दमदार शुरुआत की है। स्टार पीवी सिंधु और सात्विक-चिराग की जोड़ी ने अपने-अपने शुरुआती मैचों में शानदार जीत दर्ज कर अगले दौर में जगह बना ली है।

Jan 07, 2026 06:30 pm ISTHimanshu Singh Bhasha
share Share
Follow Us on

चोटिल होने के कारण लंबे समय तक खेल से दूर रहने के बाद वापसी कर रही भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु तथा चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी की पुरुष युगल जोड़ी ने नए सत्र की जीत से शुरुआत करते हुए बुधवार को मलेशिया ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट में अपने-अपने वर्ग में अगले दौर में प्रवेश किया। पूर्व विश्व चैंपियन 30 वर्षीय सिंधु पिछले साल अक्टूबर में पैर की चोट से उबरने के लिए सभी बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर प्रतियोगिताओं से हट गई थी। उन्होंने वापसी पर अच्छा खेल दिखाया तथा 51 मिनट तक चले महिला एकल के मुकाबले में चीनी ताइपे की सुंग शुओ युन को 21-14, 22-20 से हराया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सात्विक और चिराग की जोड़ी ने चीनी ताइपे के यांग पो ह्सुआन और ली झे-हुए को 35 मिनट में 21-13 21-15 से हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अब उनका सामना मलेशिया के जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। ध्रुव कपिला और तनीशा क्रास्टो की विश्व रैंकिंग में 17वें स्थान पर काबिज भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी 56 मिनट तक चले कड़े मुकाबले में प्रेस्ली स्मिथ और जेनी गाई की अमेरिकी जोड़ी से 15-21, 21-18, 15-21 से हारकर बाहर हो गई।

महिला युगल में त्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने इंडोनेशिया की फेब्रिआना द्विपुजी कुसुमा और मेइलिसा ट्रायस पुष्पितासारी के सामने कड़ी चुनौती पेश की लेकिन आखिर में उन्हें 66 मिनट के मुकाबले में 9-21 23-21 19-21 से हार का सामना करना पड़ा। पांडा बहनें रुतुपर्णा और श्वेतपर्णा भी पर्ली टैन और थिनाह मुरलीधरन की दूसरी वरीयता प्राप्त मलेशियाई जोड़ी से एकतरफा मुकाबले में 11-21 9-21 से हार गईं।

विश्व में 18वीं रैंकिंग सिंधु ने सहज खेल दिखाया और सुंग को दूसरी बार हराकर उनके खिलाफ अपना रिकॉर्ड 2-0 कर लिया। प्री-क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला विश्व में नौवें नंबर की जापानी खिलाड़ी टोमोका मियाजाकी से होगा। मियाजाकी जब 21-19, 1-2 से आगे चल रही थी, तब दक्षिण कोरिया की उनकी प्रतिद्वंदी सिम यू जिन चोटिल होने के कारण मुकाबले से हट गई थी जिससे जापान की खिलाड़ी अगले दौर में जगह बनाने में सफल रही।

सिंधु ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले गेम में 6-2 की बढ़त हासिल कर ली और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें पहला गेम अपने नाम करने में कोई दिक्कत नहीं हुई लेकिन दूसरे गेम में उन्हें संघर्ष करना पड़ा। दूसरे गेम में सिंधु एक समय 4-11 से पीछे चल रही थीं, लेकिन उन्होंने इसके बाद अच्छी वापसी की और स्कोर 13-13 से बराबर कर दिया। लेकिन 28 वर्षीय सुंग ने हार नहीं मानी और 17-14 पर तीन अंक की बढ़त हासिल कर ली। भारतीय खिलाड़ी ने फिर से अपने जुझारूपन का अच्छा प्रदर्शन करते हुए वापसी की और स्कोर 17-17 से बराबर कर दिया।

ये भी पढ़ें:वैभव सूर्यवंशी ने रच दिया इतिहास, यूथ वनडे में शतक लगाने वाले सबसे युवा कप्तान

सिंधु ने 20-20 के स्कोर के बाद अगले दो अंक हासिल करके मैच जीत लिया। सात्विक और चिराग का अपनी प्रतिद्वंद्वी जोड़ी के खिलाफ 6-0 का शानदार रिकॉर्ड था जिसे उन्होंने और बेहतर किया। भारतीय जोड़ी ने पहले गेम में शुरू से अंत तक बढ़त बनाए रखते हुए उसे अपने नाम। चीनी ताइपे की जोड़ी ने दूसरे गेम में बेहतर प्रदर्शन किया और 12-12 के स्कोर तक करीबी मुकाबला बनाए रखा। इसके बाद सात्विक और चिराग ने दमदार खेल दिखाया और लगातार गेम में मैच जीत लिया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
PV Sindhu Chirag Shetty Satwiksairaj Rankireddy

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।