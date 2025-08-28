Praggnanandhaa qualifies for Grand Chess Tour Finals finishes runner up in Sinquefield Cup प्रज्ञानानंदा ने किया ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल के लिए क्वालीफाई, सिनक्यूफील्ड कप में रहे उपविजेता, Sports Hindi News - Hindustan
Praggnanandhaa qualifies for Grand Chess Tour Finals finishes runner up in Sinquefield Cup

भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने सिनक्यूफील्ड कप में उपविजेता रहकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है, जबकि अमेरिका के वेसली सो ने त्रिकोणीय प्लेऑफ मुकाबला जीतकर खिताब अपने नाम किया।

सेंट लुइस (अमेरिका)Thu, 28 Aug 2025 12:40 PM
भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने सिनक्यूफील्ड कप में उपविजेता रहकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है, जबकि अमेरिका के वेसली सो ने त्रिकोणीय प्लेऑफ मुकाबला जीतकर खिताब अपने नाम किया। सो ने नौवें और आखिरी दौर में उजबेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव को हराया और प्रज्ञानानंदा तथा फेबियानो कारूआना से ड्रॉ खेला। उन्होंने प्लेआफ में दो में से डेढ अंक बनाए।

प्रज्ञानानंदा ने अमेरिका के लेवोन आरोनियन से ड्रॉ खेला और कारूआना को हराया जबकि कारूआना ने टाइब्रेकर में एकमात्र ड्रॉ सो से खेला।

PAK को सता रहा है भारत में इस चीज का डर, इस वजह से एशिया कप से वापस लिया नाम!

फ्रांस के मैक्सिम वाचियेर लाग्रेव ग्रैंड शतरंज टूर में सर्वाधिक अंक पाकर शीर्ष पर हैं। आरोनियन, कारूआना और प्रज्ञानानंदा भी क्वालीफाई कर चुके हैं।

क्लासिकल वर्ग में सो, कारूआना और प्रज्ञानानंदा के 5.5 अंक रहे। आरोनियन पांच अंक लेकर चौथे स्थान पर रहे। वाचियेर लाग्रेव, अमेरिका के सैमुअल सेवियान और पोलैंड के डुडा जान क्रिस्टोफ पांचवें स्थान पर रहे। उनके बाद विश्व चैम्पियन डी गुकेश रहे ।फ्रांस के अलीरजा फिरोजा के 3.5 अंक रहे जबकि अब्दुसत्तोरोव के 2.5 अंक रहे।

प्रज्ञानानंदा ने पहले टाइब्रेक मुकाबले में कारूआना को हराकर जीत की उम्मीदें बढा दी थी लेकिन वह दूसरे दौर में सो से हार गए जिन्होंने आखिरी दौर में कारूआना को ड्रॉ पर रोककर खिताब जीता।

