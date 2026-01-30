पी टी उषा के पति श्रीनिवासन का निधन, पीएम मोदी ने फोन कर जताया शोक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद पद्मश्री डॉ. पी टी उषा से फोन पर बात की और उनके पति वी. श्रीनिवासन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया।
भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य पी टी उषा के पति वी श्रीनिवासन का शुक्रवार को निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। वह 67 वर्ष के थे। श्रीनिवासन शुक्रवार तड़के अपने आवास पर बेहोश हो गए, जिसके तुरंत बाद उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। श्रीनिवासन पोंनानी के वेंगली थरवाड़ के निवासी थे और वे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट (रिटायर्ड) के पद पर कार्यरत रहे थे। उन्होंने 1991 में पी टी उषा से विवाह किया था। श्रीनिवासन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री, IOA अधिकारियों और कई पूर्व एथलीटों ने गहरा दुख व्यक्त किया है।
केंद्र सरकार के पूर्व कर्मचारी श्रीनिवासन उषा के शानदार खेल करियर और राजनीतिक करियर के दौरान हमेशा उनके साथ रहे। उन्हें उषा का मजबूत संबल और उनकी कई पेशेवर उपलब्धियों के पीछे प्रेरक शक्ति माना जाता था। इस दंपति का एक बेटा है जिसका नाम उज्ज्वल है। घटना के समय पी टी उषा दिल्ली में संसद सत्र में भाग ले रही थीं और घर पर मौजूद नहीं थीं। पीएम मोदी ने इस दुखद घटना पर पी टी उषा से बातचीत में संवेदना व्यक्त की
पी टी उषा भारतीय एथलेटिक्स की महानतम धावक हैं। उन्हें 'पय्योली एक्सप्रेस' और 'गोल्डन गर्ल' के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने एशियाई खेलों और चैंपियनशिप में कई स्वर्ण पदक जीते हैं और 1984 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में चौथे स्थान से मात्र 1/100 सेकंड से कांस्य पदक चूक गई थीं।
