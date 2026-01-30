Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsखेल न्यूज़PM Modi Calls PT Usha Offers Condolences on Husband V Srinivasan Demise
पी टी उषा के पति श्रीनिवासन का निधन, पीएम मोदी ने फोन कर जताया शोक

पी टी उषा के पति श्रीनिवासन का निधन, पीएम मोदी ने फोन कर जताया शोक

संक्षेप:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद पद्मश्री डॉ. पी टी उषा से फोन पर बात की और उनके पति वी. श्रीनिवासन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया।

Jan 30, 2026 09:31 am ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य पी टी उषा के पति वी श्रीनिवासन का शुक्रवार को निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। वह 67 वर्ष के थे। श्रीनिवासन शुक्रवार तड़के अपने आवास पर बेहोश हो गए, जिसके तुरंत बाद उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। श्रीनिवासन पोंनानी के वेंगली थरवाड़ के निवासी थे और वे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट (रिटायर्ड) के पद पर कार्यरत रहे थे। उन्होंने 1991 में पी टी उषा से विवाह किया था। श्रीनिवासन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री, IOA अधिकारियों और कई पूर्व एथलीटों ने गहरा दुख व्यक्त किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

केंद्र सरकार के पूर्व कर्मचारी श्रीनिवासन उषा के शानदार खेल करियर और राजनीतिक करियर के दौरान हमेशा उनके साथ रहे। उन्हें उषा का मजबूत संबल और उनकी कई पेशेवर उपलब्धियों के पीछे प्रेरक शक्ति माना जाता था। इस दंपति का एक बेटा है जिसका नाम उज्ज्वल है। घटना के समय पी टी उषा दिल्ली में संसद सत्र में भाग ले रही थीं और घर पर मौजूद नहीं थीं। पीएम मोदी ने इस दुखद घटना पर पी टी उषा से बातचीत में संवेदना व्यक्त की

ये भी पढ़ें:विराट कोहली की इंस्टाग्राम पर हुई वापसी, फैंस ने ली राहत की सांस

पी टी उषा भारतीय एथलेटिक्स की महानतम धावक हैं। उन्हें 'पय्योली एक्सप्रेस' और 'गोल्डन गर्ल' के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने एशियाई खेलों और चैंपियनशिप में कई स्वर्ण पदक जीते हैं और 1984 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में चौथे स्थान से मात्र 1/100 सेकंड से कांस्य पदक चूक गई थीं।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
PM Modi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।