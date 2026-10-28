भारत के दिग्गज पैरा एथलीट नीरज यादव ने किया सुसाइड, 3 बार जीता था एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल
भारत के दिग्गज पैरा एथलीट नीरज यादव ने सुसाइड कर लिया है। 42 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 3 बार उन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको उन उपलब्धियों के लिए बधाई भी दी थी।
भारतीय खेल जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। भारत के पैरा एथलीट ने सुसाइड करके सभी को चौंका दिया है। ये कोई और नहीं, बल्कि पैरा एशियन गेम्स में 3 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज यादव हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंगलवार की रात को अपने एक फ्लैट पर उन्होंने सुसाइड किया। उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। संभावित तौर पर उन्होंने कोई विषाक्त पदार्थ खाया है। नीरज यादव जब 2018 में एशियन गेम्स में मेडल जीते थे तो उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी।
42 साल के नीरज यादव एफ55 कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा करते थे। इस कैटेगरी में वही प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो सीट पर बैठकर गेम खेलते हैं। नीरज यादव कई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व पैरा गेम्स में करते थे। टीओआई की रिपोर्ट में ही आगे बताया गया है कि दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में उनके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया खबर लिखे जाने तक जारी है। कई और पैरा एथलीट इस समय अस्पताल में मौजूद थे। नीरज यादव की मौत किन हालात में हुई, यह अभी पता नहीं चला है।
भारत के चीफ पैरा-एथलेटिक्स कोच एस सत्यनारायण ने टीओआई को इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्हें पता चला है कि नीरज यादव ने सुसाइड किया है। सत्यनारायण ने कहा, “हां, नीरज ने सुसाइड किया है। मुझे भी यही पता चला है। मुझे बताया गया है कि उसने कल रात अपने फ्लैट में ज़हर खा लिया था। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है।” कोच को लगता है कि वह अवसाद में रहे होंगे। उन्होंने बताया है कि नीरज डोपिंग सस्पेंशन के कारण आइची-नागोया एशियन पैरा गेम्स में नहीं खेल पाने के कारण मानसिक पीड़ा झेल रहे थे।
नीरज यादव का करियर
उत्तर प्रदेश के रहने वाले नीरज यादव भारत के जाने-माने पैरा-एथलीट में से एक थे। सात साल की उम्र में पोस्ट-पोलियो रेसिडुअल पैरालिसिस का पता चलने के बाद भी उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया और पैरा खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। पैरा-एथलेटिक्स में आने से पहले वे करीब 6 साल तक 2005 से 2012 के बीच व्हीलचेयर टेनिस खेला करते थे। इसके बाद वे पैरा एथलेटिक्स में आए और 2015 में उन्हें बड़ी सपलता मिली, जब वे दिल्ली स्टेट एथलेटिक्स मीट में शॉट पुट, जैवलिन और डिस्कस इवेंट में गोल्ड मेडल जीते। इसके बाद विश्व पटल पर भी वे अपने दमखम दिखाते रहे।
जकार्ता में 2018 एशियन पैरा गेम्स में उन्होंने मेंस F55 जेवलिन थ्रो में 29.84 के एशियन रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद 2023 में चीन में हुए अगले एशियन पैरा गेम्स में वे दो इवेंट में गोल्ड मेडल जीते थे। जेवलिन के अलावा डिस्कस इवेंट में भी उन्हें गोल्ड मेडल मिला था। हालांकि, अक्टूबर 2023 के बाद उनका करियर लगभग खत्म हो गया था, क्योंकि उन्हें नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी ने सस्पेंड कर दिया था। उनका सैंपल बेंगलुरु में स्टैनोजोलोल, एक एनाबॉलिक स्टेरॉयड के लिए उन्हें पॉजिटिव पाया गया था।
पीएम मोदी ने दी थी उन्हें बधाई
जब नीरज यादव ने 2018 के एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था तो वे भारत आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे। पीएम मोदी ने खुद उनकी तस्वीर अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की थी। 2023 में भी पीएम मोदी ने उनको बधाई दी थी, क्योंकि उस बार वे दो अलग-अलग खेलों में गोल्ड मेडल जीतने में सफल हुए थे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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