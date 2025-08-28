Pakistan Pulled Out Of The Hockey Men Asia Cup 2025 Due To security reasons Dilip Tirkey Revealed पाकिस्तान को सता रहा है भारत में इस चीज का डर, इस वजह से एशिया कप से वापस लिया नाम!, Sports Hindi News - Hindustan
पाकिस्तान को सता रहा है भारत में इस चीज का डर, इस वजह से एशिया कप से वापस लिया नाम!

दिलीप तिर्की ने बताया कि पाकिस्तान ने सुरक्षा कारणों की वजह से अपनी हॉकी टीम को भारत भेजने से इनकार कर दिया है। वहीं पाकिस्तान के अलावा ओमान की टीम भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रही है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 28 Aug 2025 11:19 AM
एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि खेल और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना चाहिए और दोनों देशों के खिलाड़ियों को खेल के मंच पर एक साथ खड़ा रहना चाहिए। वहीं पाकिस्तान कई बार भारत पर अपने यहां मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलने आने को लेकर दबाव भी बना चुका है। हालांकि अब पाकिस्तान ही अपनी बातों के विपरीत कदम उठाते हुए नजर आ रहा है। दरअसल, 29 अगस्त से भारत में हॉकी एशिया कप 2025 का आगाज होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया है। हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान ने ये कदम क्यों उठाया।

दिलीप तिर्की ने बताया कि पाकिस्तान ने सुरक्षा कारणों की वजह से अपनी हॉकी टीम को भारत भेजने से इनकार कर दिया है। वहीं पाकिस्तान के अलावा ओमान की टीम भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रही है।

हॉकी मेंस एशिया कप 2025 से बाहर रहने वाली टीमों के बारे में दिलीप तिर्की ने एएनआई को बताया, "हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 बिहार के नवनिर्मित राजगीर हॉकी स्टेडियम में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता में आठ टीमें भाग लेने वाली हैं... इस टूर्नामेंट के काफी सफल होने की उम्मीद है... बिहार सरकार टूर्नामेंट के लिए महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान कर रही है... पाकिस्तान सुरक्षा कारणों से और ओमान अपने व्यक्तिगत कारणों से टूर्नामेंट में भाग नहीं ले रहा है..."

29 अगस्त से 7 सितंबर तक होने वाले इस टूर्नामेंट में अब पाकिस्तान और ओमान की जगह बांग्लादेश और कजाकिस्तान की टीमें शामिल होंगी।

मेंस एशिया कप राजगीर, बिहार 2025 में आठ शीर्ष एशियाई देश - भारत, जापान, चीन, कजाकिस्तान, मलेशिया, कोरिया, बांग्लादेश और चीनी ताइपे - भाग लेंगे। यह टूर्नामेंट अगले साल होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है।

मेजबान भारत को जापान, चीन और कजाकिस्तान के साथ पूल ए में रखा गया है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 29 अगस्त को चीन के खिलाफ करेगा, उसके बाद 31 अगस्त को जापान से तो 1 सितंबर को कजाकिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी पूल मैच खेलेगा।

