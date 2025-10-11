गोल्ड जीतने वाली सिमरन शर्मा से छिन सकता है मेडल, धावक का गाइड डोप टेस्ट में हुआ फेल

विश्व पैरा-एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली धावक सिमरन शर्मा के गाइड उमर सैफी डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। सिमरन का मेडल छिन सकता है। सैफी को नाडा ने अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है।

विश्व पैरा-एथलेटिक्स चैंपियनशिप की स्वर्ण विजेता धावक सिमरन शर्मा को अपने पदक गंवाने पड़ सकते हैं क्योंकि उनके गाइड उमर सैफी को डोप परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। सैफी सात महीने से अधिक समय से दृष्टिबाधित सिमरन के गाइड हैं। उनके नमूने में ड्रोस्टैनोलोन पाया गया है। यह प्रतिबंधित एनाबोलिक स्टेरॉयड है, जो मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाने में मदद करता है।

सिमरन ने सात सितंबर को दिल्ली स्टेट ओपन में 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था, जहां संभवतः यह डोप टेस्ट किया गया था। सैफी का नाम शुक्रवार को नाडा द्वारा जारी अस्थायी रूप से निलंबित खिलाड़ियों की सूची में शामिल है। वह इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं और 'बी' नमूना परीक्षण की मांग कर सकते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि 27 सितंबर से पांच अक्टूबर तक आयोजित विश्व चैंपियनशिप से पहले उनका नाम नाडा की वेबसाइट पर क्यों नहीं आया। सिमरन ने पहली बार भारत में आयोजित की गई इस चैंपियनशिप की 100 मीटर टी12 में स्वर्ण के अलावा 200 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता था। 100 मीटर का स्वर्ण पदक विश्व चैंपियनशिप में उनका लगातार दूसरा स्वर्ण पदक था।

अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के नियमों के अनुसार, यदि सैफी अपनी बेगुनाही साबित करने में विफल रहता है तो सिमरन अपने पदक खो सकती है। भारतीय पैरा एथलेटिक्स के चेयरमैन सत्यनारायण ने पीटीआई से कहा, ‘‘सिमरन को अपने दोनों पदक गंवाने पड़ सकते हैं क्योंकि गाइड को भी एथलीट माना जाता है और वह भी प्रतियोगिता का हिस्सा होता है। गाइड को भी पदक और प्रमाण पत्र मिलता है, हालांकि इसे केवल एथलीट का पदक ही गिना जाता है।’’