क्या सात्विक-चिराग फ्रेंच ओपन में तीसरी बार करेंगे ये कमाल? लक्ष्य सेन पर भी रहेंगी नजरें

संक्षेप: सात्विक-चिराग की जोड़ी तीसरी बार फ्रेंच ओपन जीतने की फिराक में होगी। फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट मंगलवार से शुरू होगा। लक्ष्य सेन पर भी नजरें रहेंगी।

एशिया में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारत की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी मंगलवार से पेरिस में शुरू हो रहे फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में खिताबी जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। विश्व की छठे नंबर की भारतीय जोड़ी पिछले सप्ताह डेनमार्क ओपन के सेमीफाइनल में बाहर होने से पहले हांगकांग और चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंची थी। वह अपने पहले मुकाबले में इंडोनेशिया के मुहम्मद रियान अर्दियांतो और रहमत हिदायत की जोड़ी से भिड़ेगी।

सात्विक और चिराग ने 2022 और 2024 में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था और वह अपने इस प्रदर्शन को दोहराने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। उन्होंने इस वर्ष पेरिस में विश्व चैंपियनशिप में दूसरा कांस्य पदक भी जीता था। भारत के अन्य खिलाड़ियों में हांगकांग ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले लक्ष्य सेन एक बार फिर आयरलैंड के नहत गुयेन के खिलाफ पुरुष एकल में अपना अभियान शुरू करेंगे, जबकि अमेरिकी ओपन चैंपियन आयुष शेट्टी को जापान के कोकी वतनबे के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा।

महिला एकल में उभरती हुई स्टार अनमोल खरब को पहले दौर में कोरिया की शीर्ष वरीयता प्राप्त एन से-यंग के रूप में कड़ी चुनौती का सामना करना होगा। अनुपमा उपाध्याय का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त हान यू से, जबकि विश्व जूनियर चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली उन्नति हुड्डा का सामना मलेशिया की करुपाथेवन लेत्शाना से होगा।