'विनेश फोगट को हंगामा करने की जरूरत नहीं', WFI ने रजिस्ट्रेशन विवाद पर क्या कुछ कहा? कई पहलवानों ने ऐसा किया
भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) ने विनेश फोगट के रजिस्ट्रेशन विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। स्टार पहलवान ने दावा किया था कि गोंडा में होने वाले टूर्नामेंट में उनकी भागीदारी को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया।
भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) ने मंगलवार को कहा कि विनेश फोगाट को आगामी रैंकिंग टूर्नामेंट में देरी से प्रवेश को लेकर 'कोई हंगामा करने की जरूरत नहीं है'। उन्होंने दावा किया कि विनेश का पंजीकरण पहले ही हो चुका था और उनकी भागीदारी को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, जबकि स्टार पहलवान ने इसके विपरीत दावा किया था। भारत की स्टार पहलवान विनेश ने पुष्टि की कि उन्होंने गोंडा में होने वाले आगामी रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया है। उन्होंने इससे पहले आरोप लगाया था कि डब्ल्यूएफआई उनकी भागीदारी में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। उनके देर से पंजीकरण को लेकर पैदा हुई भ्रम की स्थिति के बीच यह स्पष्टीकरण सामने आया है।
'कई पहलवानों ने ऐसा किया है'
डब्ल्यूएफआई का कहना था कि पंजीकरण पोर्टल में तकनीकी समस्याओं के कारण केवल विनेश ही नहीं, बल्कि कई पहलवान शुरुआत में प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे। बाद में लिंक उपलब्ध होने पर विनेश अपना पंजीकरण कराने में सफल रहीं। डब्ल्यूएफआई के एक अधिकारी ने कहा, ''डब्ल्यूएफआई ने पहलवानों को पंजीकरण कराने के लिए पर्याप्त समय दिया था और वास्तव में अभी भी दो दिन बाकी हैं। इस बारे में इतना हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वेबसाइट काम नहीं कर रही थी, तो डब्ल्यूएफआई कार्यालय हमेशा खुला रहता है। वह आकर व्यक्तिगत रूप से अपना फॉर्म जमा कर सकती थीं, कई पहलवानों ने ऐसा किया है।''
57 किलो वर्ग में करेंगी प्रतिस्पर्धा
विनेश 10 से 12 मई तक गोंडा में होने वाले राष्ट्रीय ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगी। पेरिस ओलंपिक 2024 में अधिक वजन के कारण अयोग्य घोषित होने के बाद यह उनकी पहली प्रतियोगिता होगी। विनेश ने इससे पहले 'एक्स' पर लिखा, ''आगामी रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए मेरा पंजीकरण आज सुबह पूरा हो गया। कल लिंक बंद होने के कारण मैं पंजीकरण नहीं कर पाई थी। सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। 20 महीनों के बाद अपनी पहली प्रतियोगिता में उतरने को लेकर उत्साहित हूं।'' विनेश ने कहा कि पंजीकरण आज सुबह ही पूरा हो सका, जबकि डब्ल्यूएफआई से मिली जानकारी के अनुसार उनका पंजीकरण सोमवार रात 10:29 बजे पूरा हो गया था।
10:29 बजे हो गया था पंजीकरण
इस बीच, डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा, ''उनका प्रवेश (पंजीकरण) कल रात 10:29 बजे ही पूरा हो गया था और सभी योग्य पहलवानों को प्रक्रिया के अनुसार समायोजित किया जा रहा है।'' उन्होंने कहा, ''एक महासंघ के रूप में हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता एक ऐसा सहायक वातावरण प्रदान करना है जहां हमारे खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित कर सकें।'' उन्होंने कहा, ''हाल ही में तकनीकी खराबी की जानकारी मिलते ही हमने तुरंत संज्ञान लिया और उसे ठीक कर लिया ताकि भविष्य में हमारे खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े।'' विनेश ने इससे पहले संन्यास की घोषणा कर दी थी, लेकिन इस साल के एशियाई खेलों और 2028 ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला बदल दिया। वह अक्टूबर 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुनी गईं और इसी दौरान मां भी बनीं।
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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