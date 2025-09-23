WFI issues show cause notice to Aman Sehrawat and freestyle coaches WFI का बड़ा एक्शन: अमन सहरावत और कोच को मिला नोटिस, आखिर क्यों नहीं उतर पाए वजन सीमा पर खरे?, Other-sports Hindi News - Hindustan
भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) ने पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता अमन सेहरावत को विश्व चैंपियनशिप में स्वीकार्य वजन सीमा पर खरा नहीं उतर पाने को लेकर सोमवार को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया।

Bhasha नई दिल्लीTue, 23 Sep 2025 06:55 AM
भारतीय कुश्ती महासंघ यानी डब्ल्यूएफआई ने पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पहलवान अमन सेहरावत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। अमन सेहरावत को विश्व चैंपियनशिप में स्वीकार्य वजन सीमा पर खरा नहीं उतर पाने को लेकर सोमवार को डब्ल्यूएफआ ने ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया है। इसके अलावा फ्रीस्टाइल कुश्ती कोच को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

अमन पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती 57 किलोग्राम स्पर्धा में पदक के प्रबल दावेदारों में से एक थे, लेकिन प्रतियोगिता के दिन उनका वजन स्वीकार्य सीमा से 1.7 किलोग्राम अधिक था, जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। डब्ल्यूएफआई ने कहा कि जाग्रेब में आयोजित हुए टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के साथ चार कोच थे, लेकिन वे वजन प्रबंधन पर नजर नहीं रख सके और उन्हें भी इसके मद्देनजर ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया गया है।

डब्ल्यूएफआई के एक अधिकारी ने कहा, "यह स्वीकार्य नहीं है। हमें इसके पीछे के कारणों का पता लगाना होगा। दो महीने से भी कम समय में हमारे दो अच्छे पहलवानों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। हमें इसकी जांच करनी होगी, इसलिए हमने अमन को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया है।" अधिकारी ने बताया कि मुख्य कोच जगमंदर सिंह, विनोद, वीरेंद्र और नरेंद्र को भी स्पष्टीकरण देना होगा। उन्होंने बताया कि अमन और चारों कोच से 27 सितंबर तक जवाब देने के लिए कहा गया है।

वीनेश फोगाट का मुद्दा उस समय खूब उछला था, जब वे ओलंपिक में फाइनल से पहले की सुबह वजन की वजह से ही अयोग्य घोषित हो गई थीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ टूर्नामेंट में कैटेगरी के हिसाब से खेलने पर भी कुछ अतिरिक्त वजन की छूट मिलती है, लेकिन विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक में ऐसा नहीं होता है, जिसका ध्यान कोच और खुद खिलाड़ी को रखना होता है। यही वजह है कि अब कारण बताओ नोटिस का सामना अमन को करना पड़ा है।

