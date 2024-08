LIVE Updates रिफ्रेश

क्या विनेश फोगाट के हक में आ सकता है फैसला? खेल पंचाट में पूरी हो चुकी है सुनवाई, जानिए पूरा मामला

भारतीय पहलवान विनेश फोगाट द्वारा ओलंपिक फाइनल से अयोग्य घोषित किए जाने के खिलाफ की गई अपील को लेकर खेल पंचाट शनिवार को अपना फैसला देगा। आईओसी को बेहतर समाधान की उम्मीद है।

Vinesh Phogat of India reacts after winning the match against Yusneylis Guzman Lopez of Cuba at the Women’s Freestyle 50kg semifinal at Champ-de-Mars Arena during the Paris Olympics on August 6. (Reuters)