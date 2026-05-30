विनेश फोगाट के लिए अब 50kg की डेडलाइन! एशियन गेम्स के ट्रायल्स से पहले ओलंपिक जैसी कड़ी परीक्षा
डब्ल्यूएफआई और स्टार पहलवान विनेश फोगाट के बीच विवाद एक नया मोड़ ले सकता है, चूंकि राष्ट्रीय महासंघ ने उसे एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में सिर्फ महिलाओं के 50 किलो वर्ग में भाग लेने की अनुमति देने का फैसला किया है।
भारतीय कुश्ती महासंघ यानी डब्ल्यूएफआई और स्टार पहलवान विनेश फोगाट के बीच विवाद एक नया मोड़ ले सकता है। इसके पीछे की वजह यह है कि कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने के बाद राष्ट्रीय महासंघ ने विनेश फोगाट को एशियन गेम्स के चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दे दी है। हालांकि, सिर्फ महिलाओं के 50 किलो वर्ग में विनेश फोगाट को भाग लेने की अनुमति का फैसला डब्ल्यूएफआई ने लिया है।
डब्ल्यूएफआई सूत्रों के अनुसार महासंघ के अधिकारियों ने उसके पसंदीदा भार वर्ग को लेकर पुष्टि का इंतजार किया, लेकिन दो बार की विश्व चैम्पियनशिप पदक विजेता विनेश की ओर से शुक्रवार रात तक उन्हें कोई सूचना नहीं मिली। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने विनेश को ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दे दी थी। विनेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 समेत पिछले कुछ अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में 50 किलो वर्ग में ही भाग लिया था, लिहाजा वह इसी भार वर्ग में चयन के लिए उतरेंगी।
महासंघ के सूत्र ने आगे बताया, ''मुख्य कोच और तकनीकी अधिकारियों के लिये यह जानना जरूरी है कि कौन सा पहलवान किस भार वर्ग में उतरेगा। हमने देर शाम तक इंतजार किया, लेकिन कोई ईमेल, मैसेज या औपचारिक सूचना विनेश फोगाट की तरफ से नहीं मिली।''
समझा जाता है कि विनेश फोगाट एशियन गेम्स के ट्रायल में 53 किलो वर्ग में उतरने की तैयारी कर रही हैं और इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर में ही अभ्यास कर रही हैं, जहां ट्रायल होने हैं। महासंघ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वे न्यायालय के निर्देश का सम्मान करते हैं, लेकिन ट्रायल उनके अपने कड़े नियमों के तहत होंगे।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महासंघ सभी प्रतिभागियों को वजन में एक किलो तक की रियायत देगा यानी अगर विनेश फोगाट को 50 किलो भार वर्ग में भाग लेना है तो उन्हें अपना वजन 51 किलो करना होगा। ओलंपिक खेलों में इतने ज्यादा वजन कि रियायत नहीं होती है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था।
हालांकि, विनेश फोगाट को लेकर आगे भी ड्रामा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि वे चाहती हैं कि 53 किलोग्राम भार वर्ग में खेलें, लेकिन औपचारिकताएं पूरी नहीं करने की वजह से डब्ल्यूएफआई उन्हें सिर्फ 50 किलोग्राम भार वर्ग की अनुमति देगा। ऐसे में कोर्ट के भी आदेश का पालन हो जाएगा और डब्ल्यूएफआई फिर अपने नियम लगाएगा। अब देखना यह बाकी है कि क्या विनेश फोगाट अपना वजन कम करेंगी या फिर एक नया बखेड़ा शुरू होगा। एक-दो किलो वजन पहलवान कम कर लेते हैं, लेकिन समय सीमा का भी फिर ध्यान रखना होगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।