'मुझे आतंकवादी कह रहे हैं...', क्या कुश्ती से संन्यास लेंगी विनेश फोगाट? WFI पर लगाया गंभीर आरोप
विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) पर गंभीर आरोप लगाया है। 31 वर्षीय पहलवान ने कहा कि उन्हें डब्ल्यूएफआई अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सजा दी जा रही है।
विनेश फोगाट ने सोमवार को आरोप लगाया कि भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) में सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं कि वह इस खेल को छोड़ दें लेकिन उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वह हार स्वीकार नहीं करेंगी और उन्हें अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगी। डब्ल्यूएफआई ने विनेश को गोंडा में होने वाले राष्ट्रीय ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए तब तक अयोग्य घोषित कर दिया था जब तक उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती लेकिन वह सोमवार को यहां पहुंचीं और इस बात पर अड़ी रहीं कि वह इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की पात्र हैं।
'चाहते हैं कि मैं हाथ जोड़ लूं'
डब्ल्यूएफआई अधिकारियों से मिलने के बाद विनेश ने पत्रकारों से कहा, ''आप मेरे से क्या उम्मीद करते हैं? क्या मैं संन्यास ले लूं और दूर हो जाऊं? हार मान लूं? जिससे कि मेरे खिलाफ उनकी साजिश कामयाब हो जाए? वह चाहते हैं कि मैं कुश्ती छोड़ दूं, मैं थक जाऊं, मैं हाथ जोड़ लूं और चली जाऊं। संजय सिंह, बृज भूषण, उनकी टीम, वे सभी जिनका इस पर नियंत्रण है, जिनके पास सत्ता है।'' इस 31 वर्षीय दो बार की विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता ने कहा कि उन्हें डब्ल्यूएफआई अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सजा दी जा रही है। विनेश ने डब्ल्यूएफआई अधिकारियों द्वारा उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा पर भी सवाल उठाया और कहा कि देश का सर्वोच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व करने के बावजूद वह खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करतीं। विनेश ने कहा, ''मैंने देश का प्रतिनिधित्व किया है। मैं ओलंपिक में गई हूं, मैंने राष्ट्रमंडल खेलों में खेला है, मैंने विश्व स्तर पर खेला है। आप मुझे 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' कह रहे हैं। क्या आपने अपनी भाषा देखी है? क्या आपको लगता है कि मैं वहां सुरक्षित हूं? क्या मेरे लिए वहां कोई सुरक्षित माहौल है?''
'मुझे आतंकवादी कह रहे हैं'
उन्होंने कहा, ''शायद वह (डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय सिंह) मुझे आतंकवादी कह रहे हैं। उनकी भाषा में मैं खालिस्तानी भी हो सकती हूं। लेकिन मैं इस देश की एक सम्मानित नागरिक हूं। मुझे लड़ने का अधिकार है। मैं देश के किसी भी हिस्से में जा सकती हूं।'' विनेश ने कहा, ''मैं सुरक्षित महसूस नहीं करती। मुझे बोलने का अधिकार है। इस संविधान ने मुझे यह अधिकार दिया है। संजय सिंह ने मुझे यह अधिकार नहीं दिया है। ना ही किसी महासंघ ने मुझे यह अधिकार दिया है। और एक नागरिक के तौर पर मुझे अपने अधिकारों की जानकारी है।'' डब्ल्यूएफआई ने विनेश को एक कड़े शब्दों वाला 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया था, जिसमें उन पर अनुशासनहीनता, महासंघ के नियमों का उल्लंघन और डोपिंग रोधी प्रक्रियाओं के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएफआई के अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से उन्हें सजा दी जा रही है। विनेश ने कहा, ''यह सब (डब्ल्यूएफआई के मौजूदा प्रशासन के खिलाफ बोलना) इसी वजह से हमारे साथ हो रहा है। इसके अलावा कोई और वजह नहीं है। हमने आवाज क्यों उठाई? हमने इसके खिलाफ क्यों बोला? जिस व्यवस्था के जरिए वे काम कर रहे थे, पर्दे के पीछे वे जो कुछ भी कर रहे थे, उसे उन्हें दुनिया के सामने नहीं लाना चाहिए था। मुझे उसी की सजा मिल रही है।''
'भगवान ने मुझे ताकत दी है'
उन्होंने कहा, ''और मैं यह सब झेल रही हूं। लेकिन भगवान ने मुझे यह सब सहने की ताकत दी है। मैं यह सब सहूंगी। देश की जनता यह सब देख रही है। मैं कड़ी मेहनत कर रही हूं और मुझमें ताकत है। मैं पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने रास्ते पर चल रही हूं। वह (भगवान) मुझे इसका फल जरूर देंगे।'' डब्ल्यूएफआई ने विनेश को 26 जून 2026 तक घरेलू प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके पीछे उन्होंने डोपिंग रोधी नियमों के तहत संन्यास से लौटने वाले खिलाड़ियों के लिए जरूरी छह महीने के नोटिस समय का हवाला दिया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या हाल के घटनाक्रमों के बाद वह अदालत की शरण में जाएंगी तो विनेश ने कहा, "देखते हैं। हम अपनी शक्ति के अनुसार जो कुछ भी कर सकते है, करने की कोशिश करेंगे।'' विनेश ने कहा कि पहलवानों को जिन असुरक्षाओं का सामना करना पड़ रहा है उन्हें दूर करना डब्ल्यूएफआई नेतृत्व की जिम्मेदारी है।
महासंघ जवाब से संतुष्ट नहीं
उन्होंने कहा, ''मैं इतने वर्षों से इस दौर से गुजर रही हूं इसीलिए मेरे मन में ये असुरक्षाएं हैं। डब्ल्यूएफआई के प्रमुख के तौर पर इन असुरक्षाओं को दूर करना आपकी जिम्मेदारी है।" पास के अयोध्या हवाई अड्डे पर उतरने के तुरंत बाद विनेश ने डब्ल्यूएफआई के कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि संन्यास लेने वाले खिलाड़ियों से संबंधित विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) का नियम 5.6.1 उन पर लागू नहीं होता क्योंकि उन्होंने जून में ही यूनाइटेड वर्ल्ड रेस्लिंग (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) को संन्यास के बाद दोबारा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के अपने फैसले के बारे में सूचित कर दिया था। हालांकि, डब्ल्यूएफआई के सूत्रों ने बताया कि महासंघ उनके जवाब से संतुष्ट नहीं था। उनका मानना था कि पहलवान ने केवल पात्रता वाले पहलू पर ही बात की है जबकि शनिवार को जारी विस्तृत नोटिस में उन पर लगाए गए व्यापक अनुशासनात्मक आरोपों का उन्होंने पूरी तरह से जवाब नहीं दिया है।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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