कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए ओलंपिक स्तर का बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है, खेल मंत्री का बयान
Commonwealth Games 2030 को लेकर चल रही तैयारियों से उत्साहित खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इन खेलों के लिए ओलंपिक स्तर का बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। भारतीय खिलाड़ी भी मेहनत कर रहे हैं।
राष्ट्रमंडल खेल 2030 को लेकर चल रही तैयारियों से उत्साहित खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को कहा कि इन खेलों के लिए ओलंपिक स्तर का बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। खेल मंत्री ने यह भी कहा है कि भारतीय खिलाड़ी भी पोडियम पर खड़े होने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं।
राष्ट्रमंडल खेल दिवस के अवसर पर अहमदाबादा में साबरमती रिवरफ्रंट पर आयोजित 'संडेज आन साइकिल' कार्यकम के दौरान पीटीआई भाषा से बातचीत में मांडविया ने कहा, ''संडेज आन साइकिल का आज 75वां सत्र है और राष्ट्रमंडल खेल दिवस भी है, जिसे देखते हुए यहां राष्ट्रमंडल खेल 2030 के मेजबान शहर में मुख्य आयोजन किया गया है और हजारों की संख्या में युवाओं ने इससे जुड़कर फिट इंडिया का संदेश दिया है।''
अहमदाबाद 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा जो दिल्ली में 2010 में हुए खेलों के बाद पहली बार भारत में हो रहे हैं। भारत ने अहमदाबाद में ही ओलंपिक 2036 की मेजबानी का 'आशय पत्र' भी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति को सौंप दिया है। राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा ,''राष्ट्रमंडल खेलों के लिये ओलंपिक स्तर का खेलों का बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है। इसके साथ ही हमारे देश के खिलाड़ी भी मेहनत कर रहे हैं ताकि राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक में पोडियम पर खड़े होकर देश का नाम रोशन कर सकें।''
राष्ट्रमंडल खेलों से पहले अहमदाबाद के नारनपुरा में 825 करोड़ की लागत से 20 एकड़ में फैले वीर सावरकर परिसर का उद्घाटन पिछले साल ही हो चुका है जबकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के इर्द गिर्द 335 एकड़ में सरदार वल्लभभाई पटेल खेल एंक्लेव में तीन नये परिसर तैयार हो रहे हैं। इस एंक्लेव और कराइ में गुजरात पुलिस अकादमी में निर्माण कार्य 2028 से 2029 के बीच पूरा हो जायेगा जहां मुख्यत: एक्वाटिक्स, टेनिस, एथलेटिक्स और निशानेबाजी स्पर्धायें होनी हैं।
खेल मंत्री मांडविया ने तेल बचाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान में शामिल होने के लिये देशवासियों से साइकिलिंग से जुड़ने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, "साइकिलिंग फिट इंडिया का मंत्र है, पोल्यूशन का सोल्यूशन है और तेल की बचत भी करता है। इसलिये आज देश के 8000 से अधिक स्थानों पर संडे आन साइकिल के जरिये देश के युवा साइकिलिंग से जुड़ रहे हैं।''
मांडविया ने कहा ,''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल बचाने का आहवान किया है और इसका सबसे सही तरीका है साइकिलिंग। देश को आगे बढाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को सच करने के लिये देशवासियों को फिट रहना होगा जिसका जरिया है साइकिलिंग। इसलिये मैं युवाओं से साइकिलिंग से जुड़ने का आग्रह करता हूं। संडे आन साइकिल प्रतीकात्मक है, लेकिन यह संदेश है कि हम सभी भारतीय साइकिलिंग को अपनाएं और फिट रहें।''
इससे पहले गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कार्यक्रम में कहा कि फिट इंडिया सरकारी नहीं बल्कि जन भागीदारी का आंदोलन है। उन्होंने कहा , "कश्मीर से कन्याकुमारी तक फिट इंडिया आंदोलन को आगे बढ़ाने में लोग योगदान दे रहे हैं। यह कोई सरकारी आंदोलन नहीं, बल्कि इसकी सफलता जन भागीदारी के साथ है। देश भर में लोगों को इसका हिस्सा बनना चाहिये।''
खेलमंत्री मांडविया ने राष्ट्रमंडल थीम पर एक फोटो प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया जिसमें पिछले 12 साल में खेलों में भारत की उपलब्धियों की झलक के साथ खेलो इंडिया मिशन और खेल सामान निर्माण में की गई पहल भी शामिल की गई थी।
कार्यक्रम में ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज गगन नारंग, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के प्रमुख आदिले सुमरिवाला, हॉकी खिलाड़ी रजनी ई, गुरजीत कौर, सोनिका टी, निशानेबाज अंजुम मोद्गिल, अंकुर मित्तल, बैडमिंटन खिलाड़ी तृप्ति मुरगुंडे और अभिनेता तथा फिट इंडिया आइकन आयुष्मान खुराना भी मौजूद थे। राष्ट्रमंडल खेल दिवस समारोह से पहले देशव्यापी क्विज प्रतियोगिता, रील बनाने की स्पर्धा और टॉर्च डिजाइन स्पर्धा का भी आयोजन माय भारत प्लेटफार्म पर किया गया जिसमें एक लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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