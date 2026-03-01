पीवी सिंधू दुबई में फंसी, मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण उड़ानों का संचालन निलंबित
ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधू शनिवार को प्रतिष्ठित ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए जाते समय दुबई हवाईअड्डे पर फंस गईं क्योंकि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण उड़ान संचालन निलंबित कर दिया गया।
ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट अगले मंगलवार से शुरू होना है। सिंधू ने इंस्टाग्राम पर एक भीड़भाड़ वाले हवाईअड्डे का वीडियो साझा करते हुए लिखा, ''सभी उड़ानें अगली सूचना तक निलंबित। '' शनिवार को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया।
इन सैन्य हमलों के कारण खाड़ी क्षेत्र में हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया, जिससे कई उड़ानें प्रभावित हुईं जिनमें एमिरेट्स और एयर इंडिया शामिल हैं। दुबई हवाईअड्डे ने भी मिसाइल हमलों के बाद हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण अनिश्चितकाल के लिए सभी परिचालन निलंबित कर दिए हैं।
पीवी सिंधू अपने सहयोगी स्टाफ के साथ कनेक्टिंग फ्लाइट का इंतजार कर रही थीं, लेकिन तभी सुरक्षा कारणों और क्षेत्रीय तनाव के चलते हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया। दुबई दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है और वहां उड़ानों के रद्द होने से हजारों यात्री फंसे हुए हैं, जिनमें भारतीय स्टार बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधू भी शामिल हैं। यह देरी सिंधू के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि उन्हें जल्द ही इंग्लैंड पहुंचना है, ताकि वह टूर्नामेंट की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकें।
मिडिल ईस्ट में तनाव और वैश्विक प्रभाव
पिछले कुछ घंटों में मध्य पूर्व के देशों के बीच सैन्य गतिविधियों और सुरक्षा खतरों के कारण अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गों को बदल दिया गया है या पूरी तरह बंद कर दिया गया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के निर्देशों के बाद सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई उड़ानों को डायवर्ट किया गया है। खेल जगत भी इस भू-राजनीतिक अस्थिरता से अछूता नहीं रहा है, और सिंधू का इस तरह फंसना उसी का एक उदाहरण है।
