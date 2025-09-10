PV Sindhu Crashes Out of Hong Kong Open HS Prannoy And Lakshya Sen Entered the next round पीवी सिंधू का हॉन्ग कॉन्ग ओपन में हुआ बंटाधार, एचएस प्रणय और लक्ष्य सेन ने अगले राउंड में की एंट्री, Other-sports Hindi News - Hindustan
पीवी सिंधू का हॉन्ग कॉन्ग ओपन में हुआ बंटाधार, एचएस प्रणय और लक्ष्य सेन ने अगले राउंड में की एंट्री

भारत की स्टार बैडिंटन प्लेयर पीवी सिंधू का हॉन्ग कॉन्ग ओपन में बंटाधार हो गया। वहीं, एचएस प्रणय और लक्ष्य सेन ने अगले राउंड में एंट्री कर ली। दोनों को कड़े मुकाबले में जीत नसीब हुई।

Bhasha Wed, 10 Sep 2025 06:30 PM
भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू बुधवार हॉन्ग कॉन्ग ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गईं जबकि एचएस प्रणय और लक्ष्य सेन ने कड़े मुकाबले में जीत हासिल कर अगले दौर में प्रवेश किया। पिछले महीने बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाली सिंधू राउंड-ऑफ-32 मुकाबले में डेनमार्क की निचली रैंकिंग वाली खिलाड़ी गैरवरीय लाइन क्रिस्टोफरसन से एक घंटे से भी कम समय में 21-15, 16-21, 19-21 से हार गईं।

विश्व में 34वें स्थान पर काबिज प्रणय ने चीन के लू गुआंग जू को 44 मिनट में 21-17, 21-14 से हराया, जबकि सेन ने भी 22-20, 16-21, 21-15 से जीत हासिल कर पुरुष एकल के प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। किरण जॉर्ज ने भी सिंगापुर के जिया हेंग जेसन तेह को 34 मिनट में 21-16, 21-11 से हराकर पुरुष एकल के अंतिम-16 में प्रवेश किया। दुनिया के 31वें नंबर के खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने एक घंटे से कुछ अधिक चले कड़े मुकाबले में चीनी ताइपे के सू ली यांग को 15-21, 21-19, 21-13 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

यह सिंधू की 25 वर्षीय क्रिस्टोफरसन के खिलाफ छह मैचों में पहली हार है। उन्हें यह हार ऐसे समय में मिली है जब वह फॉर्म में वापसी का संकेत दे रही थी। यह स्टार भारतीय खिलाड़ी इस साल के शुरू में स्विस ओपन और जापान ओपन में शुरुआती दौर में ही बाहर हो गई थी। सिंधू ने पहले गेम में 3-1 की शुरुआती बढ़त बना ली थी, लेकिन डेनमार्क की खिलाड़ी ने 5-5 से बराबरी कर ली। सिंधू ने इसके बाद अपने खेल का स्तर बढ़ाया और लगातार अंक बनाकर पहला गेम अपने नाम कर दिया। दूसरे गेम में भारतीय खिलाड़ी 13-12 से आगे थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने लगातार पांच अंक गंवा दिए।

तीसरे और निर्णायक गेम में दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे के सामने कड़ी चुनौती पेश की। इस गेम में दोनों खिलाड़ी एक समय 19-19 की बराबरी पर थे, लेकिन क्रिस्टोफरसन ने लगातार दो अंक बनाकर सिंधू का सफर यहीं पर समाप्त कर दिया। रुतपर्णा पांडा और श्वेतपर्णा पांडा की महिला युगल जोड़ी को राउंड-32 के मैच में हांगकांग की ओई की वेनेसा पांग और सुम याउ वोंग से मात्र 28 मिनट में 17-21, 9-21 से हार का सामना करना पड़ा। चेन चेंग कुआन और ह्सू यिन-हुई की चीनी ताइपे की जोड़ी ने ध्रुव कपिला और तनिषा क्रैस्टो को 31 मिनट में 16-21, 11-21 से हराया।

