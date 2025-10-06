PM Modi Hails India's Historic Performance At World Para Athletics Says our para athletes भारत ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में किया कमाल तो पीएम मोदी ने दी बधाई, बोले- हमारे एथलीटों का प्रदर्शन…, Other-sports Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsखेल न्यूज़अन्य खेलPM Modi Hails India's Historic Performance At World Para Athletics Says our para athletes

भारत ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में किया कमाल तो पीएम मोदी ने दी बधाई, बोले- हमारे एथलीटों का प्रदर्शन…

भारत ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में कमाल का प्रदर्शन किया। भारत ने रिकॉर्ड 22 मेडल जीते। भारतीय एथलीटों को पीएम मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने भारत के प्रदर्शन को ऐतिहासिक बताया है।

Bhasha Mon, 6 Oct 2025 06:32 PM
share Share
Follow Us on
भारत ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में किया कमाल तो पीएम मोदी ने दी बधाई, बोले- हमारे एथलीटों का प्रदर्शन…

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के प्रदर्शन को ऐतिहासिक बताते हुए सोमवार को कहा कि इस प्रतियोगिता में देश का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगा। भारत ने छह स्वर्ण, नौ रजत और सात कांस्य सहित रिकॉर्ड 22 पदक जीते जो जापान के कोबे में 2024 में में जीते 17 पदक के उसके पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से बेहतर है।

प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सभी पदक विजेताओं की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘हमारे पैरा एथलीटों का ऐतिहासिक प्रदर्शन! इस साल की विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप बहुत खास रही। भारतीय दल ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जिसमें छह स्वर्ण पदक सहित 22 पदक जीते। हमारे एथलीटों को बधाई।’’ उन्होंने कहा, ‘‘उनकी सफलता कई लोगों को प्रेरित करेगी। मुझे हमारे दल के प्रत्येक सदस्य पर गर्व है और मैं उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं।’’

ये भी पढ़ें:भारत ने रिकॉर्ड मेडल के साथ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में खत्म किया अभियान

यह पहली बार था जब भारत ने इस प्रतिष्ठित पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता की मेजबानी की जिसमें 100 से अधिक देशों के 2,200 से अधिक प्रतिभागियों ने 186 पदक स्पर्धाओं में भाग लिया। मोदी ने कहा, ‘‘दिल्ली में इस टूर्नामेंट की मेजबानी करना भी भारत के लिए सम्मान की बात है। इस टूर्नामेंट का हिस्सा रहे लगभग 100 देशों के एथलीटों और सहयोगी स्टाफ का आभार।’’

प्रतियोगिता के आखिरी दिन भारत ने तीन रजत और एक कांस्य पदक जीते। भारत पदक तालिका में दसवें स्थान पर रहा। अगर नवदीप और ऊंची कूद खिलाड़ी प्रदीप कुमार अपनी ख्याति के अनुरूप शीर्ष स्थान हासिल करते तो भारत आसानी से चौथे स्थान पर आ सकता था। पदक तालिका में ब्राजील ने 44 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया इसमें 15 स्वर्ण, 20 रजत, नौ कांस्य शामिल है। चीन 52 पदकों (13 स्वर्ण, 22 रजत, 17 कांस्य) के साथ दूसरे जबकि ईरान 16 पदक (नौ स्वर्ण, दो रजत, पांच कांस्य) के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

PM Modi Narendra Modi Hindi Sports News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।