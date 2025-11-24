Hindustan Hindi News
पीएम मोदी ने कबड्डी वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को दी बधाई, बोले- बड़े सपने देखने और…

पीएम मोदी ने कबड्डी वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को दी बधाई, बोले- बड़े सपने देखने और…

संक्षेप:

भारत ने महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 अपने नाम कर लिया है। भारत ने फाइनल में चीनी ताइपे को हराया। पीएम मोदी ने भारतीय महिला कबड्डी टीम को जीत की बधाई दी है।

Mon, 24 Nov 2025 10:13 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय महिला कबड्डी टीम ने सोमवार को ढाका में झंडा गाड़ दिया। भारत ने महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। भारत ने फाइनल में चीनी ताइपे को 35-28 से शिकस्त दी। इस टूर्नामेंट में 11 देशों ने हिस्सा लिया। यह भारतीय टीम का लगातार दूसरा वर्ल्ड कप खिताब है। भारत इससे पहले 2012 में बिहार में आयोजित कबड्डी वर्ल्ड कप में चैंपियन बना था। भारतीय टीम के खिताब जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीतकर देश को गौरवान्वित करनी वाली हमारी भारतीय महिला कबड्डी टीम को बधाई। टीम ने जबरदस्त जज्बा, कौशल और समर्पण दिखाया। उनकी जीत अनगिनत युवाओं को कबड्डी में आगे बढ़ने, बड़े सपने देखने और ऊंचे लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित करेगी।'' भारत ने सेमीफाइनल में ईरान को 33-21 से हराया था। दूसरी ओर चीनी ताइपे ने बांग्लादेश को 25 -18 से मात दी थी।

गृहमंत्री अमित शाह ने टीम को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, ''हमारी महिला कबड्डी टीम ने इतिहास रचाा जो गर्व का पल है। पूरी टीम को महिला कबड्डी वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई। आपकी शानदार जीत ने फिर साबित कर दिया कि भारत की खेल प्रतिभायें शिखर पर क्यो हैं। भविष्य के लिए शुभकामनाएं।" भारत के पूर्व कप्तान अजय ठाकुर ने कहा, "फाइनल और फिर ट्रॉफी तक शानदार प्रदर्शन दिखाता है कि पिछले कुछ सालों में महिला कबड्डी ने कितनी तरक्की की है। यह इस खेल की ग्लोबल अपील का भी सबूत है। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप होस्ट किया। मुझे उम्मीद है कि यह मोमेंटम आने वाले सालों में भी जारी रहेगा।"

लीग स्टेज में, भारत ने थाईलैंड, बांग्लादेश, जर्मनी और युगांडा पर जीत के साथ अपना दबदबा दिखाया। मार्च में एशियन चैंपियनशिप में जीत के बाद यह भारत का इस साल का दूसरा बड़ा टाइटल था। भारत के पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी मनप्रीत सिंह ने कहा, "उनका विश्वास और टीमवर्क शानदार था। एक पूर्व भारतीय खिलाड़ी के तौर पर मैं समझता हूं कि इस लेवल तक पहुंचना कितना मुश्किल है। खिलाड़ियों और स्टाफ को बहुत-बहुत बधाई।"

मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
