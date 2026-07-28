प्रधानमंत्री मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं को दी बधाई, जानिए अपने संदेश में किस खिलाड़ी के लिए क्या कहा?
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्लास्गो में में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पदक दिलाने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने अगल- अलग समय पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई संदरेश दिया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्लास्गो में में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पदक दिलाने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने अगल- अलग समय पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई संदरेश दिया है।
सर्वेश कुमार के लिए पीएम मोदी ने लिखा..
पीएम मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर सर्वेश कुशारे को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सर्वेश कुशारे के दृढ़ संकल्प और निरंतरता की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को असाधारण बताया। श्री मोदी ने कहा कि देश को सर्वेश कुशारे पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने भविष्य में उनकी और अधिक सफलताओं की कामना की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, ''पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में सर्वेश कुशारे ने शानदार रजत पदक जीता! उनका दृढ़ संकल्प और निरंतरता सराहनीय रही है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर उन्हें हार्दिक बधाई। भारत को उन पर गर्व है। भविष्य में उनकी और भी सफलताओं की कामना करते हैं।''
अजय बाबू को दी बधाई
नरेन्द्र मोदी ने पुरुषों के 79 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में रजत पदक जीतने पर वल्लूरी अजय बाबू को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि वल्लूरी अजय बाबू ने स्नैच स्पर्धा में राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया है। पीएम मोदी ने भविष्य के उनके प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, ''भारोत्तोलन में भारत के लिए और अधिक गौरव! ग्लासगो खेलों में पुरुषों के 79 किलोग्राम वर्ग में वल्लूरी अजय बाबू के रजत पदक जीतने पर प्रसन्न हूं। उन्होंने स्नैच स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है। उन्हें हार्दिक बधाई और भविष्य के उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।
शर्मिला को बधाई संदेश में लिखे ये शब्द
प्रधानमंत्री ने महिला शॉट पुट एफ57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीजन का उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक के लिए दो दशक लंबी प्रतीक्षा समाप्त हो गई है। श्री मोदी ने भविष्य के उनके प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, ''ग्लासगो में इतिहास रचा गया है! महिला शॉट पुट एफ57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने और सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए शर्मिला को हार्दिक बधाई। इस उल्लेखनीय प्रदर्शन के साथ राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक के लिए उनकी दो दशक लंबी प्रतीक्षा समाप्त हुई। भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं।
बिंदियारानी को भी बधाई और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना दी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं की 58 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर वेटलिफ्टर बिंदियारानी देवी सोरोखाइबम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी यह सफलता उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। पीएम मोदी ने उनके उज्ज्वल भविष्य और आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं व्यक्त कीं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
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