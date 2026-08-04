पाकिस्तानी मुक्केबाज कुदरातुल्लाह राष्ट्रमंडल खेलों के बाद टीम होटल से पासपोर्ट छोड़कर भागा
पाकिस्तान मुक्केबाजी महासंघ एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है जब मुक्केबाज कुदरातुल्लाह ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों के बाद टीम होटल से चंपत हो गया ।
पाकिस्तान मुक्केबाजी महासंघ एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। इसकी वजह भी चौंकाने वाली है। विवादों में खेल की वजह से नहीं, बल्कि दूसरी तरह की गलतियों के कारण घिरा है। पाकिस्तान के एक मुक्केबाज जिसका नाम कुदरातुल्लाह है, ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों के बाद टीम होटल से चंपत हो गया है।
बिना पासपोर्ट के गायब हुआ मुक्केबाज
यह पहली बार नहीं है जब पीबीएफ गलत कारणों से सुर्खियों में आया हो। पहले भी बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के दौरान मुक्केबाजों के विदेश से भागने की कई घटनायें सामने आई हैं। पाकिस्तान ओलंपिक संघ के करीबी सूत्र ने बताया कि राष्ट्रमंडल खेलों में अपने भारवर्ग में भाग लेने के बाद कुदरातुल्लाह टीम होटल से गायब हो गया। सूत्र ने कहा ,'' रोचक बात तो यह है कि पासपोर्ट टीम मैनेजर के पास होने के बावजूद वह गायब हो गया।''
2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी 2 मुक्केबाज हुए थे गायब
राष्ट्रमंडल खेल 2022 के दौरान भी पाकिस्तान के दो मुक्केबाज गायब हुए थे। वे भी भाग गए थे। सुलेमान बलोच और नजीरूल्लाह खान नाम के दो मुक्केबाज बर्मिंघम में गायब हो गए थे, जबकि पासपोर्ट दल प्रमुख के पास थे।
2024 एशियाई स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज ने साथी का सामान चुराया था
विश्व ओलंपिक क्वालीफायर 2024 में एशियाई स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज जोहेब रशीद ने अपने रूममेट की विदेशी मुद्रा और मूल्यवान सामान चुरा लिया था और गायब हो गया था।
2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान को सिर्फ 1 पदक मिला
पाकिस्तान का 36 सदस्यीय दल ग्लास्गो से सिर्फ एक कांस्य पदक लेकर लौटा जो महिला मुक्केबाज फातिमा जेहरा को मिला। एक तरफ जहां भारत 13 गोल्ड 17 रजत और 9 कांस्य पदक के साथ कुल 39 पदक मिले और भारतीय मुक्केबाज ने दमदार प्रदर्शन किया। पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा। वहीं पाकिस्तान सिर्फ 1 कांस्य पदक लेकर कई देशों के साथ संयुक्त रूप से 36वें स्थान पर रहा। पदक ना जीतने के बात भी इस तरह से सुर्खियों में बने रहना पाकिस्तान के लिए शर्मिंदिगी का विषय होना चाहिए।
शर्मिंदा करने वाली हैं पाक खिलाड़ियों की हरकतें
पाकिस्तान के खिलाड़ियों की इस तरह की हरकतें अपने रूममेट का सामान चुरा लेना, टीम होटल से गायब हो जाना, बिना पासपोर्ट के कहीं और निकल जाना और तमाम तरह की हरकतें खेल की दुनिया के लिए काफी निराशाजनक हैं। खेल की दुनिया में खासकर तब जब आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं इस तरह की हरकतें नाकाबिले बदार्श्त होनी चाहिए।
भाषा मोना सुधीर
सुधीर
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
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