Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsखेल न्यूज़अन्य खेलPakistan Hockey Team Head Coach could not go to Dhaka with team because he is not happy with PFH due to selections
टीम के साथ ढाका नहीं गए पाकिस्तान की हॉकी टीम के हेड कोच, महासंघ पर लगाया बड़ा आरोप

टीम के साथ ढाका नहीं गए पाकिस्तान की हॉकी टीम के हेड कोच, महासंघ पर लगाया बड़ा आरोप

संक्षेप: पाकिस्तान पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ताहिर जमां ने चयन मामलों में पाकिस्तान हॉकी महासंघ (पीएचएफ) के हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए तीन मैच की श्रृंखला के लिए ढाका जाने से इनकार कर दिया है।

Mon, 10 Nov 2025 04:08 PMBhasha कराची
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान की मेंस हॉकी टीम के मुख्य कोच ताहिर जमां ने बड़ा आरोप पाकिस्तान हॉकी महासंघ यानी पीएचएफ पर लगाया है। ताहिर जमां ने चयन मामलों में पाकिस्तान हॉकी महासंघ पर हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। यही वजह है कि ताहिर जमां ने तीन मैचों की सीरीज के लिए ढाका जाने से इनकार कर दिया है। टीम रविवार को इस दिग्गज पूर्व ओलंपियन के बिना ही रवाना हुई, जिन्होंने अंतिम समय में टीम में खिलाड़ियों के चयन को मंजूरी नहीं दी थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीएचएफ के सचिव राणा मुजाहिद ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि मामला सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि ताहिर और राष्ट्रीय महासंघ देश की हॉकी के सर्वोत्तम हित में हैं। उन्होंने आगे कहा, ‘‘ताहिर ने यह रुख अपनाया था कि इस्लामाबाद में ट्रेनिंग शिविर में देर से आने वालों को राष्ट्रीय टीम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।’’ मुजाहिद ने कहा, ‘‘ताहिर ने राणा वाहिद और हम्माद अंजुम को शामिल करने पर आपत्ति जताई जो दोनों विदेशी लीग के साथ अपने अनुबंध के कारण शिविर में देर से शामिल हुए थे।’’

राणा ने कहा कि ताहिर ने आखिरी समय में टीम के साथ ढाका नहीं जाने का फैसला किया जहां अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) ने पाकिस्तान के विश्व कप क्वालीफायर में जगह बनाने के लिए तीन मैच की श्रृंखला निर्धारित की है। यह सीरीज इसलिए आयोजित की गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने अगस्त-सितंबर में एशिया कप के लिए अपनी टीम भारत नहीं भेजी थी, जो विश्व कप के लिए क्वालीफायर था। ताहिर के एक करीबी सूत्र ने बताया कि इस ओलंपियन का स्पष्ट मानना ​​था कि जब तक खिलाड़ियों को यह पता नहीं होगा कि मुख्य कोच का फैसला अंतिम होता है तब तक टीम में सुधार नहीं हो सकता।

हालांकि, राणा ने दावा किया कि पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण कम से कम 10 खिलाड़ी शिविर में देर से शामिल हुए और पीएचएफ उन पर नकद जुर्माना लगाने पर सहमत हो गया। पीएचएफ सचिव ने कहा कि टीम मैनेजर मोहम्मद उस्मान बांग्लादेश में मुख्य कोच की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। राणा ने आगे कहा कि अगर ताहिर के साथ मामला नहीं सुलझता है तो महासंघ विदेशी कोच नियुक्त करने की कोशिश करेगा।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।