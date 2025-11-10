टीम के साथ ढाका नहीं गए पाकिस्तान की हॉकी टीम के हेड कोच, महासंघ पर लगाया बड़ा आरोप
संक्षेप: पाकिस्तान पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ताहिर जमां ने चयन मामलों में पाकिस्तान हॉकी महासंघ (पीएचएफ) के हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए तीन मैच की श्रृंखला के लिए ढाका जाने से इनकार कर दिया है।
पाकिस्तान की मेंस हॉकी टीम के मुख्य कोच ताहिर जमां ने बड़ा आरोप पाकिस्तान हॉकी महासंघ यानी पीएचएफ पर लगाया है। ताहिर जमां ने चयन मामलों में पाकिस्तान हॉकी महासंघ पर हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। यही वजह है कि ताहिर जमां ने तीन मैचों की सीरीज के लिए ढाका जाने से इनकार कर दिया है। टीम रविवार को इस दिग्गज पूर्व ओलंपियन के बिना ही रवाना हुई, जिन्होंने अंतिम समय में टीम में खिलाड़ियों के चयन को मंजूरी नहीं दी थी।
पीएचएफ के सचिव राणा मुजाहिद ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि मामला सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि ताहिर और राष्ट्रीय महासंघ देश की हॉकी के सर्वोत्तम हित में हैं। उन्होंने आगे कहा, ‘‘ताहिर ने यह रुख अपनाया था कि इस्लामाबाद में ट्रेनिंग शिविर में देर से आने वालों को राष्ट्रीय टीम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।’’ मुजाहिद ने कहा, ‘‘ताहिर ने राणा वाहिद और हम्माद अंजुम को शामिल करने पर आपत्ति जताई जो दोनों विदेशी लीग के साथ अपने अनुबंध के कारण शिविर में देर से शामिल हुए थे।’’
राणा ने कहा कि ताहिर ने आखिरी समय में टीम के साथ ढाका नहीं जाने का फैसला किया जहां अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) ने पाकिस्तान के विश्व कप क्वालीफायर में जगह बनाने के लिए तीन मैच की श्रृंखला निर्धारित की है। यह सीरीज इसलिए आयोजित की गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने अगस्त-सितंबर में एशिया कप के लिए अपनी टीम भारत नहीं भेजी थी, जो विश्व कप के लिए क्वालीफायर था। ताहिर के एक करीबी सूत्र ने बताया कि इस ओलंपियन का स्पष्ट मानना था कि जब तक खिलाड़ियों को यह पता नहीं होगा कि मुख्य कोच का फैसला अंतिम होता है तब तक टीम में सुधार नहीं हो सकता।
हालांकि, राणा ने दावा किया कि पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण कम से कम 10 खिलाड़ी शिविर में देर से शामिल हुए और पीएचएफ उन पर नकद जुर्माना लगाने पर सहमत हो गया। पीएचएफ सचिव ने कहा कि टीम मैनेजर मोहम्मद उस्मान बांग्लादेश में मुख्य कोच की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। राणा ने आगे कहा कि अगर ताहिर के साथ मामला नहीं सुलझता है तो महासंघ विदेशी कोच नियुक्त करने की कोशिश करेगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।